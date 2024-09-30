Гарріс випереджає Трампа, але все ще може програти: нові результати опитувань

Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа в багатьох опитуваннях. У загальнонаціональному порівнянні кількох соціологічних інститутів британська Guardian наразі дає американській віцепрезидентці 48,2%, тоді як республіканцю — 44,4%. Це, схоже, підтверджує позитивну тенденцію на користь Гарріс, яка триває з того часу, як Джо Байден вибув з президентських перегонів. Американський соціологічний сайт FiveThirtyEight вважає, що ймовірність перемоги Гарріс на виборах у листопаді становить 58%. Трампу соціологи підрахували лише 42%. Раніше «ФАКТИ» писали, що згідно опитуванню CNN, у перегонах між Трампом та Гарріс немає явного лідера.

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І все ж це не привід для Гарріс святкувати. Тому що в американській виборчій системі вирішальним фактором є не те, хто отримає найбільше голосів виборців. Обраним стає той, хто отримує найбільшу кількість голосів виборщиків. А вони визначаються в штатах, в одних більше, в інших менше. Це робить особливо цікавими штати, в яких традиційно ведеться боротьба — штати, що коливаються, пише T-online.

Хоча Гілларі Клінтон отримала переважну більшість голосів виборців у 2016 році, Дональд Трамп зміг забезпечити собі голоси виборщиків у Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині. Цього було достатньо для його перемоги.

«Ми говоримо про ці національні опитування, але суть в тому, що це перегони за 270 голосів Колегії виборщиків, — сказав Гаррі Ентен, аналітик даних CNN. — Один із способів зрозуміти це — які шанси Гарріс, якщо вона підніметься в голосуванні на виборах? І які її шанси на перемогу в Колегії виборщиків?»

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На його думку, вирішальним фактором є те, наскільки великим є розрив на користь електорату. На думку аналітика, чим далі Гарріс випереджає в опитуваннях, тим більші її шанси на перемогу.

Як повідомляє Guardian, Нейт Кон, який аналізує результати опитувань для New York Times, також бачить подібну тенденцію.

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«З'являється все більше доказів дивовижної можливості: колись грізна перевага Трампа у Колегії виборщиків не є такою залізною, як багато хто припускав. Навпаки, вона може зменшуватися», — стверджує Кон.

За його словами, це передбачає перевагу в загальній кількості голосів виборців. Результати опитування в штатах Пенсильванія, Мічиган і Вісконсин дають уявлення про те, як класифікувати таку перевагу. Тут Гарріс випереджає з невеликим відривом, з розривом в один-два відсоткових пункти.

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Втім, журнал «Newsweek» не бачить підстав для оптимізму. Зокрема, у Вісконсині опитування часто виявляються кращими для демократів, ніж це відбувається на виборах. Крім того, похибка в опитуваннях становить близько чотирьох відсотків. У Мічигані обидва кандидати мають рівну кількість голосів, хоча раніше лідирувала Гарріс.

Водночас Трамп, схоже, здобуває перемогу в штатах, де раніше вважалося, що у нього менше шансів. У Нью-Йорку, бастіоні демократів, Трамп несподівано отримав невеликий виграш, як повідомляє Guardian.

Поки обидва кандидати все ще перебувають у межах похибки опитувань, робити достовірні заяви неможливо. Однак, якщо експерти CNN та Times мають рацію, то принаймні можна передбачити тенденцію. З відривом у 3,6% Гарріс наближається до чотиривідсоткової похибки. Якщо вона перевищить цей показник по всій країні, це також може вплинути на думку виборців у штатах, зазначає експерт Guardian Роберт Тейт у своєму аналізі поточних опитувань.

Раніше повідомлялося, що для Ураїни єдиним прийнятним варіантом на виборах у США залишається Камала Гарріс.

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