Російські терористи атакували Одещину та Полтавщину: є поранені, пошкоджено будинки та промисловий об’єкт

В ніч проти 9 жовтня російські війська атакували дронами Одеську область. В Одеському районі є пошкодження медустанови та багатоповерхівки, п'ятьох людей поранено.

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Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхівки, без подальшого займання. Травмовано 5 осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості», — розповів він.

Також, за словами голови ОВА, сталося займання мансардного поверху недобудови.

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«Пожежу, площею 400 м², оперативно ліквідували. Пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів», — додав він.

Своєю чергою, в Одеській обласній прокуратурі повідомили, що за даними слідства, вночі 9 жовтня окупанти вкотре атакували місто Чорноморськ ударними безпілотними літальними апаратами.

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«Внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 5 місцевих жителів. Постраждалим надається медична допомога. Пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок та медзаклад», — зазначили у відомстві.

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Крім того, голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що ввечері 8 жовтня росія завдала удару балістикою по Полтавській області, пошкодивши промисловий об'єкт.

«Учора ввечері ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами. Є пошкодження промислового обʼєкта в області», — розповів він.

За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих.

У командуванні Повітряних сил уточнили, що ворог задав удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Курської області — рф

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі гаряче було й на території ворога. У Брянській області рф БПЛА атакували склад, де зберігалися снаряди з КНДР та авіаційні керовані бомби. Йдеться про 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф. Він знаходиться за 114 км від кордону з Україною.

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