Велика вода: Вроцлав готується до найгіршого з 1997 року сценарію повіні в місті (фото)

16 вересня уряд Польщі запровадив стан стихійного лиха в частинах Нижньосілезького, Опольського та Сілезького воєводств на півдні та південному заході країни. У зв'язку з повінню призупинено навчання у більш ніж 350 школах та інших навчальних закладах по всій країні. До можливої повені готується і велике польське місто Вроцлав. Тут за дві доби випало стільки дощу, як у деяких місцях за 4−5 місяців. Влада каже, що велика вода прийде в місто до ранку середи, але ситуація може різко змінитися.

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Річка Одра у Вроцлаві

«На річці Одра, яка вважається третьою за величиною у Польщі, хвиля сягає місцями навіть 9 метрів. Такий масштаб трагедії перед нами. Незабаром буде захищати себе Вроцлав, який є одним з найкрасивіших міст у Польщі. Пам'ятаю, під час повені у 1997 році води було набагато менше, але затопило все старе місто. Я насправді боюсь і думати, які будуть наслідки цієї негоди. Поки що ми можемо спостерігати, що відбувається південніше на прикордонні з Чехією. Вода в річках до нас тече з Чехії, тому чеська сторона, аби захистити й себе, і нас, була змушена спускати воду зі своїх водосховищ», — зазначив польський журналіст Марек Сієрант у коментарі «Еспресо».

Тумський півострів у Вроцлаві

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27 років тому стихійне лихо, якого зазнав Вроцлав, було названо «Повінню тисячоліття» через кількість загиблих та завдану шкоду країні. Тоді вийшли з русел річки Одра і Морава. Це була перша масштабна катастрофа, якої зазнала Польща після Другої світової. Внаслідок тієї негоди 56 людей загинули, а збиток оцінювався приблизно в 3,5 млрд доларів.

«Ситуація гірша, ніж у 1997 році», — так мешканці коментують загрозу місту.

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річка Одра

Мер Вроцлава Яцек Сутрик запевняє, що місто краще готове до стихії, аніж під час останньої масштабної повені 1997 року. У зв'язку з загрозою, що насувається, влада міста вже приступила до активних заходів щодо захисту від повені. Зміцнюються спеціальні вали та греблі, а для мешканців відкриті пункти видачі піску — кожен бажаючий може отримати 20 мішків для самостійного захисту свого будинку.

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Незабаром тут розпочнеться засідання кризового штабу на чолі з Туском.

Попри запевнення влади, що ситуація контрольована, а воду до попередження можна вживати з-під крану, місцеві жителі кинулися до супермаркетів і запасаються водою та їжею, яка не потребує приготування.

Супермаркет у Вроцлаві

Також з магазинів швидко зникають туалетний папір та вологі серветки. Старожили згадують, що кілька діб не було електрики, води та газу.

Без масової істерії люди роблять запаси

Як писали «ФАКТИ», 12 вересня циклон «Борис» досяг Польщі. Три дні поспіль не вщухали дощі. Особливо ситуація посилилася на півдні Польщі, зокрема у Нижньосілезькому та Опольському воєводствах. Повінь вже затопила багато населених пунктів, деякі з яких, наприклад Стронє Шльонске, де проживають 600 людей, залишаються відрізаними від світу. У цьому населеному пункті разом із місцевими жителями перебувають 50 солдатів військ тероборони країни, які прибули туди на допомогу. До евакуації залучені військові гелікоптери Black Hawk, оскільки переправити людей суходолом вже неможливо. У населеному пункті Глухолази велика вода зірвала тимчасовий міст, що сильно ускладнило процес евакуації місцевого населення. Місцева влада закликала надати питну воду, засоби гігієни та знезараження.

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