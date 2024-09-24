Мобілізований харків'янин навів ракети росіян на місце розташування своєї бригади, але удару встигли запобігти (фото)

Служба безпеки України викрила ще одного військового, який пішов на співпрацю з ворогом та наводив удари противника на свою ж бригаду.

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Затриманий — нещодавно мобілізований 45-річний мешканець Харкова, якого у серпні цього року дистанційно завербувала воєнна розвідка рф. «За вказівкою окупантів фігурант мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади ЗСУ. В обмін на це російська спецслужба обіцяла „евакуювати“ агента до країни-агресора, де він планував вступити до ворожого війська і воювати проти України», — зазначають в СБУ.

Співробітники спецслужби з'ясували, що для наведення вогню фігурант позначив «потрібні» локації на гугл-карті та відправив відповідний скріншот своєму російському куратору. Також він провів дорозвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку рашисти сподівалися «обійти» під час ракетної атаки.

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Перед ворожим обстрілом зрадник мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти — створити для нього «коридор» для переходу лінії фронту. Але співробітники СБУ спрацювали на випередження і як тільки задокументували злочинні дії агента, то затримали його на етапі підготовки до «евакуації» в росію.

Також були проведені комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ, що повністю зірвало плани агресора. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для зв’язку з російською спецслужбою.

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Фото СБУ

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Фото СБУ

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно у Запоріжжі СБУ затримала 22-річного строковика, який у травні поточного року демобілізувався та почав співпрацювати з росіянами.

Фото СБУ

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