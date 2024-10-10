Не всі, хто повернувся з фронту, легалізують зброю і не всі підуть до психіатра: відома волонтерка — про те, чому лякає закінчення війни

Громадська діячка та волонтерка Богдана Ярова назвала чотири важливі кроки для адоптації військових, які повертатимуться до мирного життя.

«Я боюсь. Я боюсь моменту, коли закінчиться війна, — пише Дана Ярова, яка раніше працювала радницею в Міноборони, на своїй сторінці у соцмережах. — Чомусь держава не хоче думати на кілька кроків вперед.

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Ви мене знаєте. Якщо я критикую, я пропоную, що можна зробити. Тому. Вважайте цей допис публічною офертою для влади.

Перше, що треба зробити, це легалізувати зброю. Так, треба. Бо після військових дій в 2014—2016 роках хлопці повертались з величезною кількістю зброї.

Зараз на лінії зіткнення є величезна кількість трофейної зброї, яка не на обліку. І просто повірте, ніхто її здавати не буде. Повертаючись в мирні міста, її будуть привозити з собою додому. Так, я допускаю, що не всі у разі легалізації зброї прийдуть і поставлять її на облік. Але ж більша частина прийде.

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Так, я допускаю, що не всі підуть до психіатра, хтось купить довідку, а хтось і сходить. Тому легалізація зброї не те що на часі, це треба було робити на позавчора.

Друге. Є військові, які ніколи не повернуться у мирне життя. У мене є особисті знайомі, яких з роти лишилось 5 чоловік, і вони кожної ночі їздять на «зайців» навіть не в сіру зону. Так вони це називають. Це Рембо, які сенсом свого життя вже вважають війну. Для них вже зараз на рівні держави необхідно створювати миротворчі місії, якість спільні тренування з армією НАТО, да все, що завгодно, але треба готувати проєкти, де ці люди можуть знайти своє місце в житті після війни.

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Третє. Зробити обовʼязковим збори раз в 3−6 місяців на полігонах, всіх, хто повернувся з війни. Вони мають там вибігатись, постріляти, поговорити, скинути адреналін, може, і випити, згадати полеглих. Це просто життєво необхідно.

Четверте. Психологічна підтримка. З кожного утюга має звучати, що звертатись до психологів — це нормально. Паралельно має йти підготовка психологів, які вміють працювати з психотравмою, з гострим ПТСР.

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Може, вам здається це все неважливим. Але я дуже не хочу переживати стрілянину в мирних містах. А вона буде, якщо нічого не робити вже зараз".

Фото із соцмережі



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