Сиджу, ридаю: популярна співачка здивувала кардинальною зміною іміджу

Популярна блогерка та співачка Анна Трінчер випустила дуетну пісню з музикантом Cheev «Не знаю». За словами артистів, вона створена на основі власного життєвого досвіду Влада та Анни. У відео, режисером якого став відомий кліпмейкер Антон Пожидаєв, вони грають пару, яка тяжко переживає свій розрив. У відео Аня відрізає своє довге волосся, повністю змінюючи імідж.

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Нагадаємо, на початку 2024 року стало відомо про розлучення Трінчер з блогером Олександром Волошиним.

«Для мене ця пісня — заклик до того, що справжнє кохання вимагає часу, зусиль і щирості, — сказала на презентації премʼєри Трінчер. — Кохати треба вчасно, не відкладати на потім і не боятися вкладати всі свої емоції та сили у стосунки. Адже любов — це не лише відчуття, а й велика робота. Я хочу донести до кожного, що стосунки — це не просто романтика, а щоденна праця, готовність слухати, розуміти і будувати спільне майбутнє разом».

За словами співачки ідея дуету з Cheev виникла майже одразу, коли Аня вперше почула демо цієї пісні. Влад без вагань погодився на співпрацю.

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«Боже, як же це торкається самої душі, — написали у коментарях під відео пісні. — Мурахи та сльози. Це так чуттєво. Сиджу, ридаю. Дякую вам за ці емоції. Так вивільняється те, що болить всередині».

«Можна обрізати волосся, поміняти номер, навіть виїхати та все одно історія кохання залишається в серці назавжди, бо люблять не за щось, а всупереч всьому, частинка мого серця буде належати тобі, — поділилися досвідом. - Аню, Влад, вразили…«

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Раніше популярна співачка розповіла про екстремальні зйомки кліпу.

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