«Хвилююсь»: Анна Трінчер готується до операції

Співачка та акторка Анна Трінчер, яка нещодавно випустила пісню «Бар за баром», готується до операції. Про це повідомила в інстаграмі. Зірка поділилася своїми емоціями перед втручання і зізналася, що дуже хвилюється.

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«Я готуюся до операції. Переживаю», — поділилася виконавиця.

Анна також розповіла, що вже здала всі необхідні аналізи та очікує на результат. Вона сподівається, що після корекції зору зможе бачити без окулярів чи лінз.

«Здаю аналізи. Ще декілька діб і я буду нарешті бачити цей світ своїми очима», — поділилася Трінчер.

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Пізніше вона розказала, що після операції їй майже тиждень потрібно ходити в темних окулярах.

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«Тепер мені шість днів ходити в окулярах і це дуже незручно. Тому, якщо я на вас не відреагую або буду ходити з кислим обличчям — не сердьтесь», — додала Анна.

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Раніше дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова, що співак нарешті зважився на складну операцію на серці. Через вроджену ваду серця йому потрібно замінити клапан. Як зазначила Катерина, ситуація дуже серйозна.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

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