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Стиль життя

Мереживо — несподіваний тренд осені-2024: зробить образ легшим

22:03 10 жовтня 2024
мереживо

Думати, що мереживо доречне тільки в теплу пору року, було б помилкою. Модні покази осінніх колекцій демонструють доречність мереживних аксесуарів та одягу в будь-яку погоду. До речі, раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з відомою стилісткою, яка говорила про те, що нинішньої осені мереживо створює образ романтичний, але з нальотом виклику.

Актуальні мереживні коміри та манжети. Вони зроблять ваш образ легким і повітряним.

У тренді й спідниці з мережива — особливо чорні та білі. Стилісти радять поєднувати їх з теплим лаконічним джемпером і грубими ботфортами. Актуальні й гіпюрові водолазки. Якщо ви носите їх із сарафаном, рукави і будуть тим легким акцентом, який зробить ваш образ більш жіночним і романтичним.

Мереживним може бути декор теплого палантина — тон у тон або контрастний. Наприклад, прекрасне поєднання — чорне мереживо з ніжно-рожевим або світло-персиковим палантином. Або, навпаки, ніжно-рожеве мереживо в декорі чорного шарфа.

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До речі, ефектний аксесуар осені — мереживні квіти. Вони можуть бути чорного, коричневого, темно-зеленого кольорів… Поєднувати їх можна з одягом такого ж кольору — це має стильний вигляд.

Також доречний мінімальний мереживний декор на сумці з теплої однотонної тканини.

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Раніше «ФАКТИ» писали про нові ідеї носити перли.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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