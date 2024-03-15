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Гарбузова зупа: обов’язково приготуйте на «сніданок вихідного дня»

20:17 16 березня 2024
Гарбузова зупа

Саме за сніданком у вихідний день найчастіше вдається зібрати всю родину разом. Є більше часу, ніж зазвичай, щоб порадувати своїх близьких смачненьким. У вихідний не страшно дозволити собі трішки часничку на сніданок. Гарбуз корисний та смачний, всі це знають і тим не менш інколи важко змусити дітей та дорослих їсти страви з нього. Цього разу він був настільки вдало замаскований, що ніхто не відчув його особливого смаку, ділиться кулінарка Наталія Сологуб. До речі, нагадаємо рецепт гарбузового пирога-суфле.

Інгредієнти:

  • Гарбуз — 700 г
  • Картопля — 2 шт. великих
  • Морква — 2 шт.
  • Цибуля — 2 шт.
  • Корінь петрушки
  • Олія соняшникова для смаження
  • Масло вершкове
  • Лавровий лист — 1 шт.
  • Духмяний перець
  • Італійські трави за смаком
  • Сіль

Приготування:

Овочі помити, почистити, порізати кубиками і зварити додавши сіль та спеції. Цибулю дрібно порізати, посмажити на середньому вогні до золотистого кольору, щоб вона карамелізувалася, а не згоріла. В кінці додаємо ложку вершкового масла та розчавлений зубчик часнику. Не чекаючи поки масло і часник почнуть горіти, викидаємо смажену цибулю у каструлю з гарбузом. Варимо ще кілька хвилин, доводимо страву до смаку. Перед тим, як робити суп-пюре, відливаємо частину бульйону в окрему посудину. Так ми зможемо контролювати густину кінцевого продукту. Обов'язково перед збиванням витягаємо лавровий лист та перець горошком.

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Додамо, що смажена цибуля після блендера може все одно залишитись у страві крупинками, то для ідеальної консистенції потрібно перетерти зупку через дрібне сито.

Нагадаємо рецепт супу-пюре з грибами по-чеськи.

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