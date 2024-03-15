Гарбузова зупа: обов’язково приготуйте на «сніданок вихідного дня»

Саме за сніданком у вихідний день найчастіше вдається зібрати всю родину разом. Є більше часу, ніж зазвичай, щоб порадувати своїх близьких смачненьким. У вихідний не страшно дозволити собі трішки часничку на сніданок. Гарбуз корисний та смачний, всі це знають і тим не менш інколи важко змусити дітей та дорослих їсти страви з нього. Цього разу він був настільки вдало замаскований, що ніхто не відчув його особливого смаку, ділиться кулінарка Наталія Сологуб. До речі, нагадаємо рецепт гарбузового пирога-суфле.

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Інгредієнти: Гарбуз — 700 г

Картопля — 2 шт. великих

Морква — 2 шт.

Цибуля — 2 шт.

Корінь петрушки

Олія соняшникова для смаження

Масло вершкове

Лавровий лист — 1 шт.

Духмяний перець

Італійські трави за смаком

Сіль

Приготування:

Овочі помити, почистити, порізати кубиками і зварити додавши сіль та спеції. Цибулю дрібно порізати, посмажити на середньому вогні до золотистого кольору, щоб вона карамелізувалася, а не згоріла. В кінці додаємо ложку вершкового масла та розчавлений зубчик часнику. Не чекаючи поки масло і часник почнуть горіти, викидаємо смажену цибулю у каструлю з гарбузом. Варимо ще кілька хвилин, доводимо страву до смаку. Перед тим, як робити суп-пюре, відливаємо частину бульйону в окрему посудину. Так ми зможемо контролювати густину кінцевого продукту. Обов'язково перед збиванням витягаємо лавровий лист та перець горошком.

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Додамо, що смажена цибуля після блендера може все одно залишитись у страві крупинками, то для ідеальної консистенції потрібно перетерти зупку через дрібне сито.

Нагадаємо рецепт супу-пюре з грибами по-чеськи.

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