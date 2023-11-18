Гарбузовий пиріг-суфле: легкий у приготуванні та надзвичайно смачний
Гарбуз дарує нам безліч ідей для приготування ласощів. Це і гарбузова каша, і гарбузовий латте, і, звичайно, гарбузовий пиріг.
Рецептом гарбузового пирога-суфле з «ФАКТАМИ» поділилася відома українська актриса та режисерка Марина Ягодкіна.
— Гарбузовий пиріг готується з доступних для всіх продуктів, легкий у приготуванні та надзвичайно смачний, — каже Марина Ягодкіна. — Наприклад, навіть ті, хто не люблять гарбуз, у пирозі за моїм рецептом його фактично не відчують, а користь від мікроелементів «королеви осені» величезна. Тож почнемо! Приголомшливий гарбузовий пиріг-суфле я назвала «Геометрія», оскільки пысля нарызання він дуже красиво тримає форму.
Гарбузовий пиріг-суфле
Для тіста нам знадобиться:
- Масло вершкове — 125 г
- Борошно — 1 склянка
- Цукор — 2−3 ст. ложки
- Дрібка солі
- Сода + оцет
- 2 жовтки
- Ванілін за смаком
Спочатку перетирається олія з борошном (до стану крихти), потім туди додаються всі інші інгредієнти — цукор, сіль, сода + оцет (гаситься) і в кінці скріплюється двома жовтками в тісто-кулю. Кладемо тісто в холодильник на 30 хвилин, поки готується начинка.
Для начинки:
500−600 г гарбуза відварити або запекти в духовці протягом 15 хвилин. Перетерти у блендері. Додати банку згущеного молока і 2 білки. На смак — корицю, імбир, мелений мускатний горіх. Збити до однорідної маси.
У форму викласти тісто, сформувавши бортики. Залити начинкою. Випікати 10 хвилин при 200 градусах, потім зменшити температуру до 180 градусів і випікати ще хвилин 40−45.
Дати повністю охолонути пирогу. Розрізати лише холодним.
Смачного!
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти гарбузового крем-супу від Тетяни Литвинової та гарбузяників — соковитих і ніжних помаранчевих дерунів.
Фото з альбому Марини Ягодкіної32