Гарбузовий пиріг-суфле: легкий у приготуванні та надзвичайно смачний

Гарбуз дарує нам безліч ідей для приготування ласощів. Це і гарбузова каша, і гарбузовий латте, і, звичайно, гарбузовий пиріг.

Рецептом гарбузового пирога-суфле з «ФАКТАМИ» поділилася відома українська актриса та режисерка Марина Ягодкіна.

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— Гарбузовий пиріг готується з доступних для всіх продуктів, легкий у приготуванні та надзвичайно смачний, — каже Марина Ягодкіна. — Наприклад, навіть ті, хто не люблять гарбуз, у пирозі за моїм рецептом його фактично не відчують, а користь від мікроелементів «королеви осені» величезна. Тож почнемо! Приголомшливий гарбузовий пиріг-суфле я назвала «Геометрія», оскільки пысля нарызання він дуже красиво тримає форму.

Гарбузовий пиріг-суфле

Для тіста нам знадобиться:

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Масло вершкове — 125 г

Борошно — 1 склянка

Цукор — 2−3 ст. ложки

Дрібка солі

Сода + оцет

2 жовтки

Ванілін за смаком

Спочатку перетирається олія з борошном (до стану крихти), потім туди додаються всі інші інгредієнти — цукор, сіль, сода + оцет (гаситься) і в кінці скріплюється двома жовтками в тісто-кулю. Кладемо тісто в холодильник на 30 хвилин, поки готується начинка.

Для начинки:

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500−600 г гарбуза відварити або запекти в духовці протягом 15 хвилин. Перетерти у блендері. Додати банку згущеного молока і 2 білки. На смак — корицю, імбир, мелений мускатний горіх. Збити до однорідної маси.

У форму викласти тісто, сформувавши бортики. Залити начинкою. Випікати 10 хвилин при 200 градусах, потім зменшити температуру до 180 градусів і випікати ще хвилин 40−45.

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Дати повністю охолонути пирогу. Розрізати лише холодним.

Смачного!

Марина Ягодкіна: «Навіть ті, хто не люблять гарбуз, у пирозі за моїм рецептом його фактично не відчують»

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти гарбузового крем-супу від Тетяни Литвинової та гарбузяників — соковитих і ніжних помаранчевих дерунів.

Фото з альбому Марини Ягодкіної

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