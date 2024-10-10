Тримала тіло у спальні: шокуюче зізнання дочки Елвіса Преслі після смерті її сина
У мемуарах єдиної доньки Елвіса Преслі Лізи Марі, опублікованих вже після смерті жінки, розповідається, як неймовірно важко їй було після смерті сина Бенджаміна. У книзі «Звідси до великого невідомого» розкривається глибоко особисте та шокуюче рішення Лізи Марі тримати тіло молодого чоловіка… вдома протягом двох місяців після його смерті. Бенджаміна, який покінчив життя самогубством у віці 27 років у 2020-му, поклали на сухий лід в окремій спальні в будинку Лізи Марі в Лос-Анджелесі, пише Marca.
Ліза Марі Преслі пояснила в мемуарах, що її вибір дозволив їй відкласти прощання.
«У моєму будинку є окрема спальня casitas, і я тримала Бена там два місяці, — написала вона. - У штаті Каліфорнія немає закону про те, що потрібно негайно когось ховати».
Преслі згадувала, як те, що тіло її сина було поруч, допомогло їй впоратися з величезною втратою, проводячи паралель зі своїм досвідом з батьком, Елвісом, чиє тіло також зберігалося вдома перед похованням.
«Присутність мого тата вдома після його смерті було неймовірно корисним, тому що я могла провести з ним час і поговорити з ним», — згадувала Преслі, додаючи, що власниця похоронного бюро поспівчувала їй та дозволила залишити тіло Бенджаміна в будинку до кінця — стільки, скільки було потрібно.
Зрештою Преслі вирішила поховати Бенджаміна в Грейсленді, де він зараз спочиває разом зі своїм дідусем Елвісом. Його сестра Райлі поклала в труну пару його улюблених жовтих кросівок Nike.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що смерть єдиної дочки Елвіса знову змусила заговорити про сімейне прокляття Преслі.
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Фото з інстаграму Лізи Марі Преслі299
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