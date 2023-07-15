Названо причину смерті єдиної дочки Елвіса Преслі

У США служба судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, повідомила результати експертизи, проведеної за фактом раптової смерті Лізи Марі Преслі. Як уже писали «ФАКТИ», єдина дочка короля рок-н-ролу Елвіса Преслі померла 12 січня 2023 року у віці 54 років.

Експертиза встановила, що Ліза Марі померла через природні причини. У неї виявили непрохідність тонкої кишки через спайки, що виникли внаслідок хірургічної операції зі зниження ваги. Преслі перенесла її кілька років тому — їй зменшили обсяг шлунка.

«Утворення непрохідності тонкої кишки — відоме довготривале ускладнення після такого роду операції», — зазначається у висновку судмедексперта.

Нагадаємо, Лізу Марі 12 січня терміново доправили до лікарні. У неї, як і колись в Елвіса Преслі, сталася зупинка серця.

Дочку короля рок-н-ролу поховали на території маєтку Грейсленд у Мемфісі, який належав Елвісу. Її могила знаходиться поряд із могилою її сина Бенджаміна Кіо. Він наклав на себе руки у 2020 році.

Раптова смерть Лізи Марі стала причиною позову, ініціатором якої стала її мати, актриса Прісцілла Преслі. Вона заперечила в суді законність заповіту дочки. З'ясувалося, що у 2016 році Ліза Марі внесла до документа поправку, яка забирає у Прісцілли право контролю над майном та спадщиною доньки.

Контроль мав перейти в рівних частках до Бенджаміна Кіо та його сестри Райлі. Це діти Лізи Марі від її першого шлюбу зі співаком та актором Денні Кіо. Оскільки Бенджаміна немає в живих, єдиною спадкоємицею ставала Райлі.

Юридичний спір між бабусею та онукою був урегульований у травні. Подробиці оприлюднено не було.

Нагадаємо, смерть єдиної дочки Елвіса знову змусила заговорити про сімейне прокляття Преслі.

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