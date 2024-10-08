Де дивитись онлайн Україна — Грузія: розклад трансляцій та ставки букмекерів на матч Ліги націй

У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України з футболу, яка програла у стартових зустрічах Ліги націй Албанії (1:2) та Чехії (2:3), проведе на «Енеа-Арені» у Познані (Польща) номінально домашній матч проти лідера групи дивізіону В команди Грузії (арбітр — 39-річний Юліан Вайнбергер з Австрії).

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У попередні роки суперники перетиналися один з одним дев'ять разів. Українська збірна жодного разу не програла, відсвяткувавши 6 перемог (4:0 1998-го, 1:0 1999-го, 2:1 2002-го, 2:0 2004-го, 3:2 2006-го, 2:1 2015-го) та тричі зігравши внічию (0:0 у 2001-му, 1:1 у 2005-му, 1:1 у 2007-му), за загальної різниці м'ячів — 16:6.

У поточному розіграші підопічні 47-річного француза Віллі Саньоля, які сенсаційно вийшли до 1/8 фіналу Євро-2024, вже відсвяткували перемоги над Албанією (1:0) та Чехією (4:1).

Попри те, що наставник збірної України Сергій Ребров не зможе розраховувати на цілу групу футболістів (Малиновський, Зінченко, Ярмоленко, Циганков, Миколенко, Піхальонок, Бражко травмовані, а Лунін захворів), букмекери в майбутньому поєдинку все ж таки бачать фаворитом нашу команду. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу України приймає з коефіцієнтом 2,10, на нічию — 3,30, на виграш Грузії — 3,40.

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У прямому ефірі поєдинок Україна — Грузія на території нашої країни дивіться безплатно о 21:45 на регіональних каналах «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Одеса», «Суспільне: Рівне» тощо). Також пряму трансляцію з Познані заплановано на медіасервісі MEGOGO.

Ліга націй. Дивізіон В. Група 1. 3-й тур

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11 жовтня (п'ятниця)

Україна — Грузія 21:45 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

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Додамо, що ще в одному матчі у квартеті цього ж дня зіграють Чехія та Албанія (початок — о 21:45).

Становище команд у групі: 1. Грузія — 6 очок (різниця м'ячів — 5:1); 2. Албанія — 3 (2:2); 3. Чехія — 3 (4:6); 4. Україна — 0 (3:5).

Свій наступний поєдинок Ліги націй, яку 2022-го виграла Іспанія, збірна України проведе 14 жовтня у Вроцлаві проти чехів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Євро-2024 збірна України не змогла вийти з групи.

Фото uaf.ua

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