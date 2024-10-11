Відома українська співачка випустила нову пісню і оголосила збір коштів на катери для відомства Буданова

Останнім часом відомі українські співачки представляють нові альбоми чи пісні. Так, нещодавно Тіна Кароль представила пісню «Відчиняю» та кліп. А співачка KOLA - пісню «Титанік», яка присвячена темі любові та підтримки в найскладніші моменти життя.

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«У композиції співачка акцентує увагу на важливості емоційної близькості та взаємодопомоги, яка стає справжнім рятівним колом, коли все здається безнадійним. Пісня також розповідає про дружбу, родинні зв’язки та непохитну віру в краще», — говориться у анонсі до музичного твору на сторінці KOLA.

До речі, свій день народження, яке співачка відзначатиме 19 жовтня, вона вирішила присвятити допомозі українській армії — організувала благодійний збір коштів, метою якого є закупівля евакуаційних катерів для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

KOLA зазначила, що кожен донат — це невидимий місток, який допомагає рятувати життя і підтримувати тих, хто бореться за свободу країни.

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«Як і в пісні, так і в реальності, підтримка близьких — це наш головний рятувальний круг… Мені не потрібні подарунки та квіти в день народження, просто зробіть донат для наших хлопців та дівчат», — зазначила співачка.

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До того ж шанувальники KOLA матимуть можливість відвідати її концерт, що відбудеться 19 жовтня у Палаці Спорту, де артистка представить свою нову програму й продовжить збір на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, що новий альбом випустила співачка Надя Дорофеєва, яка назвала його Heartbeat. Одна з композицій — «Колискова» — була закінчена після варварського удару росіян дитячому медичному центру «Охмадит» в Києві у липні цього року.

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Фото — скріншот

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