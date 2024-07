«Заплутує» і створює «смугу перешкод»: на процесі принца Гаррі проти газет медіамагната Мердока стався скандал

Адвокат, який представляє британський газетний підрозділ медіамагната Руперта Мердока, звинуватив принца Гаррі в тому, що його «штовхали і на нього кричали», щоб він відкрив електронну пошту і знайшов матеріали, які можуть мати відношення до позову принца проти медіагрупи News Group Newspapers (NGN). Про це пише Reuters.

Нагадаємо, 39-річний Гаррі, молодший син короля Чарльза, і ще понад 40 осіб судяться з News Group Newspapers за звинуваченнями в незаконній діяльності журналістів і приватних детективів, які працювали в газеті The Sun і нині вже не існуючій News of the World з середини 1990-х до середини 2010-х років.

Судовий процес має розпочатися у Високому суді Лондона в січні наступного року.

Компанія NGN, яка оскаржує ці позови, виплатила сотні мільйонів фунтів стерлінгів жертвам телефонних зломів News of the World і врегулювала понад 1300 позовів, але завжди відкидала звинувачення в будь-яких правопорушеннях з боку співробітників The Sun.

Напередодні судового процесу команда юристів NGN звернулася до суду з вимогою змусити Гаррі розкрити інформацію, якою може володіти він, його колишні адвокати чи королівський дім, про те, що він знав про незаконну поведінку журналістів до кінця 2013 року.

Якщо Гаррі знав, що у нього є потенційний позов проти NGN до цієї дати, то справа може бути закрита на підставі того, що вона була подана занадто пізно. Ентоні Хадсон, адвокат NGN, заявив суду, що у них не було іншого вибору, окрім як звернутися за судовим наказом, звинувативши Гаррі в «заплутуванні», і додав, що позивач створює «смугу перешкод» у цьому питанні.

Адвокат Хадсон сказав, що він стурбований тим, що команда Гаррі заявила, нібито листування між Гаррі та Джей Р. Мерінгером, автором його надзвичайно успішних мемуарів «Запасний», через додаток для обміну повідомленнями Signal було стерто. Адвокат сказав, що розкриття інших можливих електронних листів також було вкрай незадовільним.

Адвокат Гаррі Девід Шерборн на це відповів, що припущення про те, що Гаррі приховував або знищував матеріали, є «верхом лицемірства», Крім того, він заявив, що NGN навмисно видалила мільйони електронних листів, щоб приховати викривальні докази. Не було жодних підстав вважати, що запитувані обшуки дадуть якусь важливу інформацію, сказав Девід Шерборн суду, зазначивши, що пошук в електронній пошті Гаррі дав майже 30 000 результатів, з яких лише декілька могли бути релевантними.

За його словами, цей процес зайняв 130 годин і коштував близько 50 000 фунтів стерлінгів (63 215 доларів США).

Суддя Тімоті Фанкорт на днях має винести своє рішення за заявою NGN.

Нагадаємо, у квітні принц Гаррі програв суд у справі про поліцейський захист.

Раніше стало відомо, які висловлювання про Каміллу король Чарльз не може пробачити принцу Гаррі.

Фото: Getty Images

