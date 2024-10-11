Росіяни вдарили по Україні ракетами та дронами-камікадзе: скільки повітряних цілей знищила ППО

Чергова атака України з повітря, яку ворог здійснював у ніч проти п'ятниці, 11 жовтня, триває й досі — у повітряному просторі все ще перебувають чотири російських БпЛА.

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Як повідомляють в командуванні Повітряними силами ЗСУ, рашисти атакували балістичною ракетою Іскандер-М (район пусків — ТОТ Крима), керованою авіаційною ракетою Х-31П (із повітряного простору над акваторією Чорного моря), 66-ма ударним БпЛА (район пусків — Курськ, рф).

Станом на 11:00 в результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях.

31 ворожий безпілотник локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Два ударні БпЛА повернули у напрямку росії.

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Нагадаємо, що сьогодні вночі ворог вдарив по Одещині, де ракети поцілили по двоповерховій будівлі, де жили та працювали цивільні. Співробітники ДСНС врятували чотирьох людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина.

Ілюстративне фото зі сторінки МВС у соцмережах

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