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Спорт

Форвард-рекордсмен стане батьком: хто народить Холанду первістка (фото)

12:47 11 жовтня 2024
Ерлінг Холанд з коханою

Зірковий нападник «Манчестер Сіті» та збірної Норвегії Ерлінг Холанд, який побив напередодні рекорд 90-річної давнини, стане батьком.

Під час переможного для норвежців матчу Ліги націй проти Словенії (3:0) 24-річний форвард після одного з двох своїх голів підійшов до камери із засунутим під футболку м'ячем та посмоктав великий палець. Таке святкування означає одне — незабаром у норвежця народиться первісток.

Після гри Холанд підтвердив, що його кохана Ізабель Хаугсенг Йохансен, яка молодша за Ерлінга на чотири роки, вагітна. У соцмережі футболіст розмістив знімок, підписавши фото емодзі з немовлям та словом soon (скоро).

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Додамо, що Ерлінг та Ізабель познайомилися в їхньому рідному місті Брюне в Норвегії. Свого часу дівчина також грала у футбол, а згодом (до переїзду з коханим до Англії) працювала у модному бутику.

Ерлінг та Ізабель

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Повідомляється, що пара вже шукає в Манчестері нове житло, зацікавившись особняком вартістю майже 4 млн доларів, який розташований в графстві Чешир і належить одному з зіркових футболістів прем'єр-ліги.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий гравець «Манчестер Сіті» став батьком після голу в Лізі чемпіонів.

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Фото Instagram

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