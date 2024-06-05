У Києві затримали любителя «руського міра», який напав на дружину військового через українську мову

В Києві поліцейські встановили особу чоловіка, який напав на жінку в Оболонському районі — любителю «руського міра» не сподобалося, що дружина військового спілкувалася українською.

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Як повідомляють в столичній поліції, наразі затриманий дає показання слідчим.

В поліції зазначили, що інформацію про вчинення неправомірних дій та насильство відносно киянки правоохоронці виявили у соціальних мережах і зв’язались з потерпілою, яка надала свідчення. За даним фактом було розпочате кримінальне провадження.

«Поліцейські з’ясували, що у підземному переході на території Оболонського району столиці до потерпілої почали чіплятись чоловіки. Незнайомці агресивно себе поводили та нецензурно висловлювались у бік потерпілої. Дівчина зафіксувала зухвалі дії порушників на телефон. Поліцейські за допомоги аналітиків кримінального аналізу у взаємодії зі співробітниками СБУ розшукали одного з порушників. Ним виявися місцевий мешканець, 1950 року народження», — зазначили у відділі комунікації поліції Києва і додали, що фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає позбавленням волі строком до чотирьох років.

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Фото - скріншот

Тим часом «Оперативний ЗСУ» пише, що затриманий — 74-річний киянин Віктор Салюк.

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Нагадаємо, що нещодавно СБУ затримала у Дніпрі прибічницю «руського міра», яка співпрацювала з російською спецслужбою, а також її доньку. Жінки вихваляли путіна та героїзували окупаційні угруповання країни-агресорки. Основним завданням старшої жінки було коригування ворожого вогню по локаціях Сил оборони на Дніпропетровщині.

Фото поліції

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