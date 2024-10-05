Коли саджати часник під зиму у листопаді: городниця назвала кращі дні за місячним календарем

Відома городниця з Одеси, яка розповіла про вибір «правильного» часнику для посадки восени, порадила найбільш сприятливі дні для цієї роботи.

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За словами жінки, вона завжди садить часник за місячним календарем.

«Цієї осені найкраще саджати озимий часник за місячним календарем. Я дам найкращі золоті дати у листопаді, а також дуже стисло розповім, як ми це робимо», — зазначила городниця.

Вона зауважила, що, по-перше, потрібно підготувати грядки. Для цього за 15−25 днів до посадки всипати перезрілий компост і попил. А потім закрити грядку плівкою до початку посадки часнику.

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В Одесі, де мешкає городниця, кращий час посадки часнику — це листопад.

За словами жінки, найкращі дати — половина 18 листопада 19 та 20 листопада до 16 години. Це дуже гарні дні.

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У ці дні у зубків часнику розвивається міцне гарне коріння. А врожай буде рясним. Рослини добре перенесуть зиму.

Ще гарні дати — половина 25 листопада 26 та 27 листопада. А також 30 листопада до 14 години.

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В ці дні рослини розвивають потужну кореневу систему, а потім дадуть рясний врожай, який добре зберігається. Виростають великі головки з яскраво вираженим смаком і ароматом. Часник буде витривалий і стійкий проти хвороб.

Перед днем посадки потрібно розділити головки часнику на зубки. Для посадки брати тільки великі і гарні на вигляд, без пошкоджень і гнилі.

Зубки замочити у слабо-рожевому розчині марганцівки десь на одну годину. Марганцівку можна замінити соляним розчином (розвести одну столову ложку солі в 1 л прохолодної води).

Потім зубки просушити і можна саджати.

У кожну лунку насипати трохи піску, щоб зубки не загнивали від вологи, і трохи попилу.

Висаджувати зубки часнику потрібно корінцями униз. Завдяки таким рекомендаціям, часник відмінно перезимує.

Раніше ми розповідали про міфи щодо посадки озимого часнику.

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