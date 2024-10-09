Все буде рости в 10 разів краще: городниця розповіла, що потрібно обов’язково зробити на ділянці у жовтні чи листопаді

Жовтень та листопад — це місяці, в якому закладається майбутній урожай. Зазвичай, саме в цей період городники намагаються не лише встигнути висадити озимий часник, але й належним чином підживити землю на грядках. Так, аби новий врожай був більший за цьогорічний.

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Взялася до справи і популярна блогерка, яка називає себе «Городницею з Одеси».

Вона розкидає по городу один цікавий порошок, до складу якого входить багато фосфору, кальцію, заліза та інших речовин.

Йдеться про кісткове борошно. Воно вважається пролонгованим добривом, для адаптації якого потрібно не менше 5 місяців.

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До того ж перекопувати землю після його внесення не треба, слід лише розсипати порошок розсипати по ділянці. З дощами воно проникатиме у землю не глябоко, і дощові черв'яки зможуть прокладати ходи нагору, роблячи грунт пухким і насиченим киснем.

Також кісткове борошно здатне балансувати підвищений вміст азоту у грунті. тому його просто рекомендується вносити під майбутні посадки томатів, картоплі, перців, баклажанів та інших пасльонових культур.

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Дозування кісткового борошна може бути різним і залежить виключно від ступеня родючості вашої ділянки чи городу.

Сама фермерка розкидає на увесь город 2−3 кг борошна, до того ж використовує не знежирене кісткове борошно, яке пропонують для рослин, називаючи його практично марним через відсутність органічних протеїнів, а звичайний продукт тваринництва.

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А нагородою буде вражаюче збільшення врожаю, переконайтеся самі.

А ще, за словами вправної господині з Одеси, кісткове борошно забезпечить рослинам захист від справжньої напасті всіх овочівників — вершинної гнилі.



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