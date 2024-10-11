Різнобарвне осіннє листя в декорі інтер’єру: стильно і незвичайно

Навесні та влітку багато людей прикрашають будинок букетами квітів у вазах. І ці композиції створюють у житлі особливу атмосферу. Восени ж, крім квітів, в декорі інтер'єру можна використовувати яскраве різнокольорове листя дерев, каштани, горіхи, жолуді, китиці калини та горобини. Це дуже красиво та стильно!

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Додайте в сервірування столу лише кілька кленових листочків — і воно стане особливо вишуканим. Зрозуміло, що вони повинні бути чистими.

Дуже ефектно доповнити стіл вазочкою з китицями червоної калини та горобини.

Особливу атмосферу на кухні створять в'язанки цибулі та часнику, а також яскраві плоди гарбуза. Дуже красиво виглядатиме композиція з яблук, груш та винограду у вазі на ніжці або на блюді. До того ж ваші рідні та близькі будуть вам вдячні за те, що в будинку завжди є помиті, готові до вживання фрукти.



Дитячу кімнату можна прикрасити гірляндами з осіннього листя, зібраного у парку або саду. Композицією з листя, жолудів та горіхів можна декорувати камін.



Виявляйте фантазію і створюйте в будинку затишок і комфорт.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про модний відтінок осені-2024 та як зробити кімнату затишною за допомогою кольору.

Скористайтеся також порадами стилістів, як прикрасити кухню за допомогою яскравих акцентів.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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