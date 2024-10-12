Розгорівся скандал навколо виступу Селін Діон на відкритті Олімпіади: співачку запідозрили в обмані (відео)
Виступ тяжкохворої Селін Діон на відкритті Олімпіади в Парижі міг бути грандіозним обманом. Експерти вважають, що співачка виступила на Олімпіаді під фонограму. Про це розповіли журналісти авторитетної французької газети Liberation із посиланням на музичних експертів.
Нагадаємо, що 56-річна артистка на відкритті Олімпіади-2024 виконала легендарний «Гімн кохання» Едіт Піаф на тлі Ейфелевої вежі, незважаючи на зливу. Повернення Селін, що страждає на синдром м'язової скутості, викликало бурю емоцій у глядачів. Багато гостей заходу навіть не могли стримати сліз.
Французький президент Еммануель Макрон назвав виступ Діон кульмінаційним моментом всього шоу. Однак тепер експерти виступили із невтішним вердиктом: номер співачки міг бути знятий заздалегідь, а потім просто випущений у прямий ефір. Крім того, з високою ймовірністю артистка співала під фонограму.
«Це була стовідсоткова фонограма, її можна почути з перших нот», — заявив композитор Етьєн Геро.
Експерти зазначили, що номер Селін явно було записано заздалегідь, оскільки репетиція та сам виступ звучали однаково, що навіть технічно неможливо: між двома версіями завжди будуть відмінності. Арт-директор та музичний директор Олімпійських ігор припущення не коментували, хоча раніше активно роздавали інтерв'ю.
Як писали «ФАКТИ», раніше Селін Діон несподівано з'явилася на церемонії «Греммі» у Лос-Анджелесі.265
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