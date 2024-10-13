Попри те, що завтра почнеться небезпечний тиждень Мисливського Місяця, сьогодні, 13 жовтня, пройде для представників більшості знаків зодіаку порівняно спокійно.

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Частині людей навіть вдасться поповнити гаманці, а іншим — знайти несподіване джерело доходу, йдеться у прогнозі, який склали за розкладом карт Таро в редакції українського видання.

Овнам — «Колесо Фортуни»

Сьогодні перед вами відкриється шанс на несподівані зміни. «Колесо Фортуни» вказує на те, що удача буде на вашому боці. Важливо скористатися цією можливістю, адже те, що прийде, може перевернути ваше життя на краще.

Тельцям — «Туз Пентаклів»

Енергія сьогоднішнього дня пов'язана з фінансовими успіхами. «Туз Пентаклей» обіцяє матеріальний добробут і можливість нових заробітків. Можливо, вам запропонують вигідну співпрацю або знайдете несподіване джерело доходу.

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Близнюкам — «Закохані»

Карта «Закоханих» вказує на день, повний емоційних рішень. Це може бути пов'язано як з особистим життям, так і з вибором, який потрібно буде зробити. Сьогодні ви опинитеся перед важливим вибором, який стосуватиметься не тільки вас, а й інших людей.

Ракам — «Місяць»

Карта «Місяця» приносить із собою туманність і приховані емоції. Будьте обережні завтра — ваші інтуїтивні почуття можуть підказувати більше, ніж здається. Приховані мотиви або таємні страхи можуть проявитися, і це потребуватиме уваги.

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Левам — «Сонце»

«Сонце» обіцяє день, наповнений радістю й успіхом. Сьогодні вам пощастить у будь-якій справі, за яку візьметеся. Ви випромінюватимете впевненість і щастя, притягуючи до себе позитивну енергію.

Дівам — «Верховна Жриця»

Цей день обіцяє бути сповненим мудрості та інтуїтивних прозрінь. «Верховна Жриця» підказує, що сьогодні варто прислухатися до внутрішнього голосу. Таємні знання і невидимі сили спрямують вас у правильне русло.

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Терезам — «Імператриця»

Карта «Імператриця» символізує родючість і достаток. Сьогодні ви відчуєте, як ваші зусилля починають приносити плоди. Це чудовий день для турботи про себе і близьких, а також для створення чогось нового і прекрасного.

Скорпіонам — «Вежа»

Сьогоднішній день може принести несподівані зміни. «Вежа» вказує на руйнування старих підвалин і раптові події. Не бійтеся змін, навіть якщо вони здаються руйнівними — після цього прийде оновлення і нові можливості.

Стрільцям — «Колісниця»

Цей день для вас буде днем дій і перемог. «Колісниця» говорить про те, що ви готові до рішучих кроків уперед. Не бійтеся проявити силу волі і взяти під контроль будь-яку ситуацію — успіх буде за вами.

Козорогам — «Відлюдник»

Карта «Відлюдник» закликає вас до самоаналізу й усамітнення. Сьогодні може бути днем, коли варто зануритися у власні думки й осмислити пройдений шлях. Це час для роздумів і пошуку внутрішньої істини.

Водоліям — «Зірка»

Карта «Зірки» приносить із собою надію і натхнення. Цей час для вас буде наповнене світлими думками й оптимізмом. Також сьогодні ваші мрії можуть отримати імпульс для реалізації, а бажання — набути чіткості.

Рибам — «Світ»

Карта «Світ» обіцяє завершення важливого етапу і настання гармонії. Сьогодні ви відчуєте, що багато ваших зусиль нарешті виправдалися, і настане момент задоволення від досягнутого. Це день спокою і радості.

Також пропонуємо до Вашої уваги Таро-прогноз на наступний тиждень від досвідченої тарологині.

Та від її молодої колеги-«чародійки».

Також нагадаємо, що ретроградний Юпітер вплине на фінансове становище трьох знаків зодіаку, тому їм до 4 лютого 2025 року треба бути обережнішими з грошима.

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