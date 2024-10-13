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Гроші

Клієнти державного банку в паніці: з картки щомісяця зникає 100 грн — у чому справа

11:43 13 жовтня 2024
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Клієнт «Ощадбанку», який несподівано змінив правила списання коштів, звернувся до фінансової установи зі скаргою про те, що з його картки щомісяця списують по 100 грн.

Зокрема, обурений чоловік вирішив висловити своє невдоволення на сторінці банку в соціальній мережі Facebook, де закликав роз'яснити ситуацію, пише українське видання.

Йому пояснили, що комісія в 100 грн нараховується лише в тому випадку, якщо протягом останніх 12 місяців на рахунку або картці не було жодних зарахувань або списань.

У відповідь громадянин запитав, чому банк має право змушувати його користуватися рахунком і чому він повинен платити за неактивність. Також чоловік назвав комісію «рабською», оскільки в інших банках немає подібних зборів.

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Також українець висловив думку, що якби не потреба у «Карті киянина», то він давно б залишив «Ощадбанк», оскільки вважає, що установа виступає як монополіст.

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У відповідь на його невдоволення представник «Ощадбанку» пояснив, що плата за обслуговування рахунків дійсно існує в інших фінансових установах, і суми цієї плати вказані в тарифах банку.

Найбільш цікавим у даній ситуації виявилося те, що якщо на рахунку взагалі немає коштів, то комісія не списується. Навряд чи це можна назвати стимулюванням клієнтів банку тримати гроші на рахунку.

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Нагадаємо, в Україні не рекомендують людям похилого віку, які прагнуть накопичувати гроші на картці, використовувати для цього пенсійний рахунок. Адже при відсутності активності банк повідомляє про це Пенсійний фонд, і виплати призупиняють. А щоб відновити їх, потрібно витрати багато зусиль та часу.

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