Готуйтесь до неприємних сюрпризів: один з державних банків змінив правила списання коштів

«Ощадбанк», через який проходить велика кількість виплат пенсіонерам та переселенцям, звернувся до своїх клієнтів з важливим попередженням.



Так, голова правління фінансової установи Сергій Наумов повідомив про існування можливості автоматичного списання коштів з рахунків клієнтів, що може стати неприємним сюрпризом для багатьох українців.

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Причина — договірне списання, яке дозволяє банку перекривати заборгованість клієнта за допомогою коштів, що є на інших рахунках.

«Ця процедура передбачена у п. 7.1, розділ VII Договору комплексного банківського обслуговування „Ощаду“. Вона полягає в тому, що коли за рахунком клієнта з’являється прострочена заборгованість, то банк автоматично перекриває її коштами, які знаходяться на іншому рахунку цього клієнта», — пояснює Наумов.

Зазначається, що договірне списання діє лише для рахунків, відкритих у гривні.

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До 28 вересня така процедура застосовувалася лише для рахунків, відкритих в одній області, а вже з початку жовтня банк має право здійснювати автоматичне списання коштів з усіх рахунків клієнта, незалежно від їхнього розташування.

Щоб уникнути неприємних сюрпризів, клієнтам «Ощадбанку» радять вчасно погашати заборгованості за кредитами, комісіями або іншими фінансовими зобов'язаннями перед фінансовою установою. Сергій Наумов також радить залишати на рахунках достатню суму для автоматичного списання комісій за банківські послуги, наприклад, за інформування.

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Для зручності клієнтів банк пропонує декілька способів, як контролювати наявність заборгованості:

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Звернутися до контакт-центру «Ощадбанку», де оператори або голосовий помічник Софія допоможуть перевірити стан рахунків.

Скористатися чат-ботом або звернутися до найближчого відділення банку.

Перевірити інформацію через онлайн-сервіс «Ощад 24/7», як у веб-версії, так і через мобільний застосунок.

Крім того, клієнти отримують повідомлення про виникнення заборгованості за допомогою SMS або Viber, що дозволяє вчасно вжити заходів для погашення боргу.

Якщо автоматичне списання вже відбулося, клієнтам слід негайно звернутися до «Ощадбанку» для уточнення деталей та вирішення питання. Це можна зробити через контакт-центр або безпосередньо у відділенні банку.

Банк також радить своїм клієнтам уважно вивчати умови договору, підписаного при відкритті рахунків, щоб уникнути несподіванок і фінансових труднощів у майбутньому.

Нагадаємо, що наразі пенсіонери отримують виплати через «Укрпошту», або через банківську установу (зазвичай це «Ощадбанк»). Невдовзі до надавачів такої послуги може додатися ще одна компанія — «Нова пошта».

Фото Pixabay

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