40.96 / 41.49 44.99 / 45.63
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Казці кінець? Стала відома правда про «таємні стосунки» Кейт Міддлтон та принца Гаррі

13:46 11 жовтня 2024
Принци Вільям та Гарі і Кейт Міддлтон

З моменту переїзду принца Гаррі та Меган Маркл до США інсайдери та ЗМІ постійно стверджували, що принцеса Уельська залишалася єдиною, хто був поблажливим до опального Сассекса та його сім'ї. Більш того, принцу Гаррі нібито дуже не вистачає спілкування з Кейт Міддлтон, і вони таємно обмінюються посланнями через Мережу.

Звичайно, все це було дуже схоже на казку, але «чарівність» подібних чуток зруйнував Крістофер Андерсен, автор книги «Король», пише Fox News. На його думку, все це нісенітниця.

Читайте також: Несподіваний удар по принцу Гаррі: Вільям і Девід Бекхем оглянули повітряну «швидку»

«Думка про те, що Кейт має час і енергію для того, щоб продовжувати грати в миротворця — просто маячня», — сказав він телеканалу. Андерсен не заперечує, що майбутня королева була тим, хто вірив у краще, але зараз вона навряд чи замислюється над тим, як поживає Гаррі. За словами експерта, Кейт зробила все, що могла, щоб «побудувати міст» між братами, а також помирити опального герцога з батьком, проте цього виявилося замало.

РЕКЛАМА

Інший експерт, Річард Фіцвільямс, також зазначив, що Міддлтон повністю солідарна зі своїм чоловіком і більше не витрачає час на примирення братів.

РЕКЛАМА

За його словами, наразі принцеса Уельська зосереджена на своєму здоров'ї та поверненні до офіційних обов'язків. Вона, підкреслило джерело, мала важкий рік, а тому їй самій потрібна підтримка.

Фото Fox News

РЕКЛАМА

63

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кісткове борошно

Все буде рости в 10 разів краще: городниця розповіла, що потрібно обов’язково зробити на ділянці у жовтні чи листопаді

Гороскоп

Ракам — несподівані витрати, Дівам — несподіваний прибуток: гороскоп на п'ятницю, 11 жовтня

Архівне фото подружжя

Сумний виграш: чому Бред Пітт не радіє своїй перемозі над Анджеліною Джолі

зростання податків

Хто з українців може почати жити бідніше вже із завтрашнього дня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту