Казці кінець? Стала відома правда про «таємні стосунки» Кейт Міддлтон та принца Гаррі

З моменту переїзду принца Гаррі та Меган Маркл до США інсайдери та ЗМІ постійно стверджували, що принцеса Уельська залишалася єдиною, хто був поблажливим до опального Сассекса та його сім'ї. Більш того, принцу Гаррі нібито дуже не вистачає спілкування з Кейт Міддлтон, і вони таємно обмінюються посланнями через Мережу.

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Звичайно, все це було дуже схоже на казку, але «чарівність» подібних чуток зруйнував Крістофер Андерсен, автор книги «Король», пише Fox News. На його думку, все це нісенітниця.

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«Думка про те, що Кейт має час і енергію для того, щоб продовжувати грати в миротворця — просто маячня», — сказав він телеканалу. Андерсен не заперечує, що майбутня королева була тим, хто вірив у краще, але зараз вона навряд чи замислюється над тим, як поживає Гаррі. За словами експерта, Кейт зробила все, що могла, щоб «побудувати міст» між братами, а також помирити опального герцога з батьком, проте цього виявилося замало.

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Інший експерт, Річард Фіцвільямс, також зазначив, що Міддлтон повністю солідарна зі своїм чоловіком і більше не витрачає час на примирення братів.

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За його словами, наразі принцеса Уельська зосереджена на своєму здоров'ї та поверненні до офіційних обов'язків. Вона, підкреслило джерело, мала важкий рік, а тому їй самій потрібна підтримка.

Фото Fox News

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