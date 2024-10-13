Соломію не впізнати: співачка Klavdia Petrivna кардинально змінила образ

Співачка Klavdia Petrivna, яка нещодавно оголосила збір для купівлі зимової форми для ЗСУ, схоже, вирішила змінити і власну «форму» — звичайно, сценічну.



Такий висновок можна зробити з її недавнього посту в соціальній мережі.



На останньому концерті у селі Новий Яр на Львівщині вона вийшла до глядачів у чорній перуці, одягнена в червоний костюм та мала яскравий макіяж. Крім того Соломія Опришко (таке справжнє ім'я виконавиці) виступала знову з масивними окулярами, що, певно, викликало у частини глядачів підозру в тому, чи насправді перед ними виступає їхня землячка, чи, можливо, якийсь її «клон».

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Один з образів на концерті

Утім, це був не єдиний сценічний образ Klavdia Petrivna. Звичайно, артистка змінила декілька костюмів, серед яких були й ті, до яких звикли прихильники: маски, що приховують обличчя, масивні капелюхи та одяг вільного крою.

Артистка у звичному образі

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Нагадаємо, що «клонів» має і співак-«ухилянт» Олег Винник. І один з клонів був настільки вражений успіхом Klavdia Petrivna, що навіть оголосив про готовність вийти на сцену взагалі без одягу!



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