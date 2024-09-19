Готовий вийти на сцену голяка: «клон» Винника здивував сміливою заявою

Один з «клонів» Олега Винника, який називає себе DISCOMAN, прокоментував можливість повторити «прийом» співачки Klavdia Petrivna, яка довгий час скривала своє справжнє обличчя, а коли інтрига досягла апогею, нарешті зібрала два «Палаци спорту», і на одному з концертів показала, хто вона насправді.

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Своєю думкою виконавець поділився з ведучими Weekend Show на M1.

За словами DISCOMAN, якщо йому вдасться зібрати найбільший концертний майданчик України, то він готовий вийти до шанувальників навіть без одягу, адже йому «є що показати».

«Якщо я зберу Палац спорту, я готовий вийти на сцену голяка. Обіцяю», — заявив співак.

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Виконавець зізнався, що соромитись йому нічого, тим паче, що має «велику душу».

«Ну і на це теж, я думаю, люди прийдуть подивитися. З рулетками», — жартує DISCOMAN. Однак уже у жовтні цього року артист планує виступи в Іспанії на підтримку ЗСУ.

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«Україну теж ми готуємо, але тут буде трохи по-іншому, бо збирається колектив. Це буде велике шоу й, можливо, насправді дуже дороге, тому треба якось гроші заробити, щоб це дозволити — поїхати показати народу. Я хочу вести по Україні саме крутий тур, а не якісь скорочені версії», — наголосив гість.

Нагадаємо, сам же улюбленець жінок Олег Винник нещодавно вийшов на зв'язок зі своїми шанувальниками й запропонував «почати з чистого листа».

А експродюсер співака розповів, як артист тікав з України.

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