Чоловіка Вікторії Бекхем Девіда охрестили найщасливішою людиною: фанати в захваті від її останньої фотосесії

Фанати Вікторії Бекхем назвали її чоловіка Девіда Бекхема (нещодавно пара відсвяткувала 25-ту річницю весілля) найщасливішою людиною на Землі. Це сталолся після того, як колишня співачка гурту Spice Girls, яка стала модним дизайнером високого класу, опублікувала світлини зі своєї останньої фотосесії зі Стівеном Кляйном, пише The News.

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В Instagram Вікторія опублікувала кілька фрагментів своєї зйомки, демонструючи свою фірмову позу, коли вона відводила погляд від камери. 50-річна дизайнерка також була помічена в чорній шовковій сукні-бікіні.

Мати чотирьох дітей підписала світлини: «Мені подобається працювати зі Стівеном Кляйном. Мені подобається, як він фотографує жінок — для мене він робить жінок схожими на супергероїв. 21:50 Rêverie представляє глибоку зміну в моєму житті в 2001 році, і йому вдалося чудово вловити це відчуття».

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Шанувальники Вікторії заполонили розділ коментарів захопленими відгуками про красу дизайнерки.

Один фанат написав: «Девід — найщасливіша людина на Землі».

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«Аерографом зображено один дюйм вашого життя», — підхопив інший фанат.

Важливо відзначити, що Вікторія нещодавно випустила свій останній аромат «21:50 Rêverie» і зараз займається просуванням бренду. Також Вікторія готова з’явитися в майбутньому документальному фільмі Netflix «So Posh!»

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Варто сказати, що сімейство Бекхемів залишається одним із найбільш популярних серед британців. Так, нещодавно в Мережі обурились образом 13-річної Харпер Бекхем, а старший син подружжя Бруклін здивував вибором професії.

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