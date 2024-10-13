Ситно і дуже корисно: чудова вечеря з гарбуза для всієї родини

Страви з гарбуза є справжнім трендом цієї осені, тож господині пропонують все нові способи приготування цього без перебільшення українського овоча.

ВІДЕО ДНЯ

Свою власну версію має й молода українська блогерка Яна, яка пригостила родину і друзів печенею у гарбузі. В цьому варіанті останній слугуватиме своєрідним горщиком, до того ж їстівним!

Інгредієнти дівчина пропонує обирати на свій смак, проте орієнтуватись на запропонований перелік:

середній гарбуз (ваш «горщик» для печені)

картопля

соковите м’ясо (найкраще підійде свинина)

солодкий перець

морква

цибуля

печериці або лісові гриби

олія

сіль та перець за смаком

тертий сир (для апетитної скоринки)

Приготування

РЕКЛАМА

Гарбуз розрізаємо його на дві частини, формуючи основу і «шапочку». Видаляємо нутрощі, залишивши трохи для начинки, і акуратно зменшуємо товщину стінок ложкою. Гарбуз стане ідеальною «формою» для вашої страви.

Для начинки на розігрітій сковороді (або в сотейнику) обсмажуємо цибулю та моркву до рум’яного золотистого кольору. Додаємо м’ясо, картоплю, перець, все порізане на невеликі кубики. Тушкуємо до напівготовності, і лише за 10 хвилин до кінця додаємо гриби для аромату та текстури.

РЕКЛАМА

Змащуємо стінки гарбуза рослинною олією, наповнюємо його гарячою начинкою, накриваємо «шапочкою» та відправляємо у духовку. Запікаємо приблизно годину при 200 °C. За 10 хвилин до готовності посипаємо начинку тертим сиром для апетитної золотистої скоринки.

Порада: виносьте страву на стіл просто у гарбузі — це справжня кулінарна сенсація, яка закарбується у пам’яті надовго!

РЕКЛАМА

<br />

Якщо ж ви не вживаєте м'яса, можете скористатися рецептом гарбуза, запеченого з нутом і кіноа.

36

Читайте нас у Facebook