Ситно і дуже корисно: чудова вечеря з гарбуза для всієї родини
Страви з гарбуза є справжнім трендом цієї осені, тож господині пропонують все нові способи приготування цього без перебільшення українського овоча.
Свою власну версію має й молода українська блогерка Яна, яка пригостила родину і друзів печенею у гарбузі. В цьому варіанті останній слугуватиме своєрідним горщиком, до того ж їстівним!
Інгредієнти дівчина пропонує обирати на свій смак, проте орієнтуватись на запропонований перелік:
- середній гарбуз (ваш «горщик» для печені)
- картопля
- соковите м’ясо (найкраще підійде свинина)
- солодкий перець
- морква
- цибуля
- печериці або лісові гриби
- олія
- сіль та перець за смаком
- тертий сир (для апетитної скоринки)
Приготування
Гарбуз розрізаємо його на дві частини, формуючи основу і «шапочку». Видаляємо нутрощі, залишивши трохи для начинки, і акуратно зменшуємо товщину стінок ложкою. Гарбуз стане ідеальною «формою» для вашої страви.
Для начинки на розігрітій сковороді (або в сотейнику) обсмажуємо цибулю та моркву до рум’яного золотистого кольору. Додаємо м’ясо, картоплю, перець, все порізане на невеликі кубики. Тушкуємо до напівготовності, і лише за 10 хвилин до кінця додаємо гриби для аромату та текстури.
Змащуємо стінки гарбуза рослинною олією, наповнюємо його гарячою начинкою, накриваємо «шапочкою» та відправляємо у духовку. Запікаємо приблизно годину при 200 °C. За 10 хвилин до готовності посипаємо начинку тертим сиром для апетитної золотистої скоринки.
Порада: виносьте страву на стіл просто у гарбузі — це справжня кулінарна сенсація, яка закарбується у пам’яті надовго!
Якщо ж ви не вживаєте м'яса, можете скористатися рецептом гарбуза, запеченого з нутом і кіноа.36
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