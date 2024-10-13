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Ситно і дуже корисно: чудова вечеря з гарбуза для всієї родини

18:45 13 жовтня 2024
Печеня в гарбузі

Страви з гарбуза є справжнім трендом цієї осені, тож господині пропонують все нові способи приготування цього без перебільшення українського овоча.

Свою власну версію має й молода українська блогерка Яна, яка пригостила родину і друзів печенею у гарбузі. В цьому варіанті останній слугуватиме своєрідним горщиком, до того ж їстівним!

Інгредієнти дівчина пропонує обирати на свій смак, проте орієнтуватись на запропонований перелік:

  • середній гарбуз (ваш «горщик» для печені)
  • картопля
  • соковите м’ясо (найкраще підійде свинина)
  • солодкий перець
  • морква
  • цибуля
  • печериці або лісові гриби
  • олія
  • сіль та перець за смаком
  • тертий сир (для апетитної скоринки)

Приготування

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Гарбуз розрізаємо його на дві частини, формуючи основу і «шапочку». Видаляємо нутрощі, залишивши трохи для начинки, і акуратно зменшуємо товщину стінок ложкою. Гарбуз стане ідеальною «формою» для вашої страви.

Для начинки на розігрітій сковороді (або в сотейнику) обсмажуємо цибулю та моркву до рум’яного золотистого кольору. Додаємо м’ясо, картоплю, перець, все порізане на невеликі кубики. Тушкуємо до напівготовності, і лише за 10 хвилин до кінця додаємо гриби для аромату та текстури.

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Змащуємо стінки гарбуза рослинною олією, наповнюємо його гарячою начинкою, накриваємо «шапочкою» та відправляємо у духовку. Запікаємо приблизно годину при 200 °C. За 10 хвилин до готовності посипаємо начинку тертим сиром для апетитної золотистої скоринки.

Порада: виносьте страву на стіл просто у гарбузі — це справжня кулінарна сенсація, яка закарбується у пам’яті надовго!

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Якщо ж ви не вживаєте м'яса, можете скористатися рецептом гарбуза, запеченого з нутом і кіноа.

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