Осінній смак у кожній ложці: як приготувати яскраве варення з гарбуза

Гарбуз — надзвичайно корисний продукт, смакувати ним можна цілий рік. З нього виходять дуже смачні десерти, джеми.

Є безліч рецептів ароматного і яскравого варення з гарбуза з цитрусовими, яблуками і навіть кабачками.

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Але найкращі друзі — це гарбуз та лимон, вважають кулінарки з сайту для жінок.

За рахунок лимону гарбуз у варенні відчувається дуже делікатно й вишукано. Таким варенням можна пригощати будь-кого.

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Для приготування осінньої смакоти знадобляться всього 3 інгредієнти:

Лимон — 3 шт.;

Цукор — 800 гр.;

Гарбуз — 1 кг.

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Приготування:

Залити лимони окропом. Розрізати на 4 частини та подрібнити за допомогою мʼясорубки.

З гарбуза зняти шкірку та нарізати його дрібними кубиками.

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Змішати у каструлі лимонну масу та гарбуз. Додати цукор.

Перемішати та поставити у холодильник на 12 годин.

Каструлю з варенням поставити на плиту, довести масу до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму й готувати варення, регулярно помішуючи приблизно одну годину.

Розкласти варення по стерильних банках, закрутити.

Можна перекласти варення у герметичну ємність і зберігати його у холодильнику.

Ми також розповідали, як приготувати гарбузовий рулет та запечений гарбуз з беконом у духовці.

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