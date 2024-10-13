Осінній смак у кожній ложці: як приготувати яскраве варення з гарбуза
Гарбуз — надзвичайно корисний продукт, смакувати ним можна цілий рік. З нього виходять дуже смачні десерти, джеми.
Є безліч рецептів ароматного і яскравого варення з гарбуза з цитрусовими, яблуками і навіть кабачками.
Але найкращі друзі — це гарбуз та лимон, вважають кулінарки з сайту для жінок.
За рахунок лимону гарбуз у варенні відчувається дуже делікатно й вишукано. Таким варенням можна пригощати будь-кого.
Для приготування осінньої смакоти знадобляться всього 3 інгредієнти:
Лимон — 3 шт.;
Цукор — 800 гр.;
Гарбуз — 1 кг.
Приготування:
Залити лимони окропом. Розрізати на 4 частини та подрібнити за допомогою мʼясорубки.
З гарбуза зняти шкірку та нарізати його дрібними кубиками.
Змішати у каструлі лимонну масу та гарбуз. Додати цукор.
Перемішати та поставити у холодильник на 12 годин.
Каструлю з варенням поставити на плиту, довести масу до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму й готувати варення, регулярно помішуючи приблизно одну годину.
Розкласти варення по стерильних банках, закрутити.
Можна перекласти варення у герметичну ємність і зберігати його у холодильнику.
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