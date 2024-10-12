Гарбуз, фарширований нутом, овочами та спеціями: справжня перлина осіннього столу
Жовтень ось-ось досягне свого екватора, а ви досі не приготували жодної страви з королеви осені гарбуза? Виправте цей недогляд із рецептом від популярного українського видання.
До того ж запропонований варіант приготування овочів є максимально здоровим — гарбуз запікається у духовці без додавання м'яса. Його з успіхом замінюють популярні серед вегетаріанців кіноа і нут.
Отже, вам знадобляться:
- 2 мускатні гарбузи (розрізані навпіл і очищені від насіння);
- 2,5 ст. л. оливкової олії;
- 1,5 склянки кукурудзи;
- 1 склянка кіноа;
- 2 склянки води або овочевого бульйону;
- 200 г (1 банка) консервованого нуту;
- 1 пучок зеленої цибулі;
- 2 болгарські перці;
- 1 пучок петрушки;
- 100 г фундука;
- 80 мл оливкової олії;
- 50 мл яблучного оцту;
- 1 ст. л. діжонської гірчиці;
- 50 г сиру;
- чорний мелений перець і сіль за смаком.
Приготування:
Прогрійте духовку до 200 °C. Підготуйте два листи для запікання. Натріть внутрішню частину гарбуза 2 столовими ложками оливкової олії, покладіть половинки зрізом на деко і запікайте до м'якості приблизно 20−25 хвилин.
На другому листі розкладіть кукурудзу, збризніть її половиною столової ложки олії і запікайте до золотаво-коричневого кольору, 8−10 хвилин.
У невеликій каструлі доведіть кіноа з водою або бульйоном до кипіння і варіть на середньому вогні, поки кіноа не вбере всю рідину і стане м'яким, приблизно 12−15 хвилин.
Перекладіть готову кіноа у велику миску, додайте смажену кукурудзу, нут, подрібнену зелену цибулю, болгарський перець, петрушку та фундук.
У невеликій ємності змішайте оливкову олію з яблучним оцтом та гірчицею. Додайте сіль та перець за смаком. Полийте цією заправкою начинку і ретельно перемішайте.
Викладіть начинку в половинку гарбуза. За бажанням можна трохи вибрати м'якоть гарбуза, щоб звільнити більше місця для начинки або викласти його зверху.
Посипте гарбуз тертим сиром (з розрахунку 2 столові ложки на кожну половинку), потім поверніть в духовку ще на 10−12 хвилин, щоб сир розплавився, а страва прогрілася.
Подавайте гарбуз теплим, щоб максимально насолодитися його ніжним смаком та ароматом.
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