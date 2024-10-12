Гарбуз, фарширований нутом, овочами та спеціями: справжня перлина осіннього столу

Жовтень ось-ось досягне свого екватора, а ви досі не приготували жодної страви з королеви осені гарбуза? Виправте цей недогляд із рецептом від популярного українського видання.

ВІДЕО ДНЯ

До того ж запропонований варіант приготування овочів є максимально здоровим — гарбуз запікається у духовці без додавання м'яса. Його з успіхом замінюють популярні серед вегетаріанців кіноа і нут.

Отже, вам знадобляться:

2 мускатні гарбузи (розрізані навпіл і очищені від насіння);

2,5 ст. л. оливкової олії;

1,5 склянки кукурудзи;

1 склянка кіноа;

2 склянки води або овочевого бульйону;

200 г (1 банка) консервованого нуту;

1 пучок зеленої цибулі;

2 болгарські перці;

1 пучок петрушки;

100 г фундука;

80 мл оливкової олії;

50 мл яблучного оцту;

1 ст. л. діжонської гірчиці;

50 г сиру;

чорний мелений перець і сіль за смаком.

Приготування:

РЕКЛАМА

Прогрійте духовку до 200 °C. Підготуйте два листи для запікання. Натріть внутрішню частину гарбуза 2 столовими ложками оливкової олії, покладіть половинки зрізом на деко і запікайте до м'якості приблизно 20−25 хвилин.

На другому листі розкладіть кукурудзу, збризніть її половиною столової ложки олії і запікайте до золотаво-коричневого кольору, 8−10 хвилин.

РЕКЛАМА

У невеликій каструлі доведіть кіноа з водою або бульйоном до кипіння і варіть на середньому вогні, поки кіноа не вбере всю рідину і стане м'яким, приблизно 12−15 хвилин.

Перекладіть готову кіноа у велику миску, додайте смажену кукурудзу, нут, подрібнену зелену цибулю, болгарський перець, петрушку та фундук.

РЕКЛАМА

У невеликій ємності змішайте оливкову олію з яблучним оцтом та гірчицею. Додайте сіль та перець за смаком. Полийте цією заправкою начинку і ретельно перемішайте.

Викладіть начинку в половинку гарбуза. За бажанням можна трохи вибрати м'якоть гарбуза, щоб звільнити більше місця для начинки або викласти його зверху.

Посипте гарбуз тертим сиром (з розрахунку 2 столові ложки на кожну половинку), потім поверніть в духовку ще на 10−12 хвилин, щоб сир розплавився, а страва прогрілася.

Подавайте гарбуз теплим, щоб максимально насолодитися його ніжним смаком та ароматом.

Також ви можете приготувати супер-десерт із гарбуза із сиром «Маскарпоне».

70

Читайте нас у Facebook