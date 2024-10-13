41.00 / 41.48 45.00 / 45.65
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

В полон не здавались: з’явилися подробиці розстрілу українських дронщиків на Курщині

13:50 13 жовтня 2024
російська

Військовослужбовці Сил оборони, яких розстріляли росіяни у Курській області, не здавалися у полон, а боролися за життя до останнього.

Про це написав автор Telegram-каналу «Говорить Снайпер», командир відділення 24-ї ОШБр «Айдар» ЗСУ Станіслав Бунятов.

За його словами, росіяни прорвалися у тил до українських військовослужбовців. Ворог зайшов у лісосмугу, де були бійці ЗСУ, з двох сторін.

«Ніхто з пілотів добровільно не здався», — підкреслив Бунятов.

РЕКЛАМА

Військовослужбовець зазначив, що українські військові боролися до останнього, а якби в них була можливість відійти, то вони відійшли б.

«Загинули дуже гідні люди!» — наголосив Бунятов.

Нагадаємо, ресурс DeepState оприлюднив інформацію про те, що російські окупанти 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях на Курщині.

РЕКЛАМА

За даними ресурсу, військові начебто виходили на позиції у відносному тилу. Але вони були змушені відстрілювались від ворога. У зв'язку з обмеженою кількістю боєкомплекту, дронщики начебто були вимушені здатися.

Раніше ми повідомляли про загибель двох досвідчених операторів дронів 74-го розвідувального батальйону, яких командири кинули на штурм з автоматами, і вони загинули в бою.

РЕКЛАМА

Читайте також: На передовій окупанти почали використовувати технологію застосування FPV-дронів, вкрадену у ЗСУ: наскільки це небезпечно

580

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

унітаз

Унітаз більше не має запаху сечі: Марина Жукова розповіла, як вирішила проблему неприємних ароматів у туалеті

Комета

Лише один раз на 80 тисяч років: сьогодні жителі України зможуть побачити «комету століття»

принц Гаррі та Кейт Міддлтон

Ультиматум Меган Маркл розкрив справжні почуття принца Гаррі до Кейт Міддлтон

Банківська картка

Готуйтесь до неприємних сюрпризів: один з державних банків змінив правила списання коштів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту