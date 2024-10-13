В полон не здавались: з’явилися подробиці розстрілу українських дронщиків на Курщині

Військовослужбовці Сил оборони, яких розстріляли росіяни у Курській області, не здавалися у полон, а боролися за життя до останнього.

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Про це написав автор Telegram-каналу «Говорить Снайпер», командир відділення 24-ї ОШБр «Айдар» ЗСУ Станіслав Бунятов.

За його словами, росіяни прорвалися у тил до українських військовослужбовців. Ворог зайшов у лісосмугу, де були бійці ЗСУ, з двох сторін.

«Ніхто з пілотів добровільно не здався», — підкреслив Бунятов.

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Військовослужбовець зазначив, що українські військові боролися до останнього, а якби в них була можливість відійти, то вони відійшли б.

«Загинули дуже гідні люди!» — наголосив Бунятов.

Нагадаємо, ресурс DeepState оприлюднив інформацію про те, що російські окупанти 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях на Курщині.

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За даними ресурсу, військові начебто виходили на позиції у відносному тилу. Але вони були змушені відстрілювались від ворога. У зв'язку з обмеженою кількістю боєкомплекту, дронщики начебто були вимушені здатися.

Раніше ми повідомляли про загибель двох досвідчених операторів дронів 74-го розвідувального батальйону, яких командири кинули на штурм з автоматами, і вони загинули в бою.

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