Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що повідомлення про те, що шість північнокорейських офіцерів були вбиті в результаті ракетного удару на Донеччині, є «дуже ймовірними». Він сказав: «Ми оцінюємо, що наявність жертв серед північнокорейських офіцерів і солдатів в Україні є дуже ймовірною».

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Припущення про те, що Кім Чен Ин, північнокорейський диктатор, відправить своїх солдатів воювати в Україні на боці росії, були поширені, але це стало першим доказом того, що вони перебувають на лінії фронту або поблизу нього, пише The Telegraph.

Аналітики кажуть, що ці шість офіцерів, можливо, допомагали керувати поставками північнокорейських ракет і артилерійських снарядів, які Кім вже більше року надсилає кремлю. І в українській, і в російській арміях воюють іноземні добровольці, але це рідкісний приклад, коли іноземна держава наказує своїм солдатам воювати.

У 2022 році з'явилися повідомлення про те, що солдати з Сирії, союзника росії, будуть відправлені в Україну воювати на боці сил путіна, але жодних доказів того, що це сталося, немає. Міністр оборони Південної Кореї заявив, що його уряд вважає, що росія і Північна Корея, по суті, домовилися про військовий союз.

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«Питання розгортання регулярних військ є дуже ймовірним через взаємні домовленості, які нагадують військовий союз між росією і Північною Кореєю», — сказав він.

Північнокорейські артилерійські снаряди і ракети стали життєво важливим джерелом зброї для росії. У червні путін вперше з 2000 року здійснив візит до Північної Кореї, щоб підписати «всеосяжну угоду про стратегічне партнерство» і особисто подякувати Кіму за його підтримку.

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«Хімія» між двома диктаторами була очевидною під час їхньої зустрічі: вони сміялися над жартами один одного, цокалися келихами червоного вина, піднімаючи тости за майбутні успіхи, і разом їздили по території вілли в Пхеньяні в російському розкішному автомобілі, який путін подарував диктаторові.

Аналітики кажуть, що північнокорейські артилерійські снаряди низької якості, але необхідні кремлю, бо їх дуже багато. Ці снаряди допомогли росії покрити дефіцит у другій половині минулого року і дозволили її військам просуватися вперед, використовуючи тактику м’ясних штурмів протягом останніх 12 місяців. Американський Інститут вивчення війни заявив, що до червня Північна Корея поставила до росії 4,8 мільйона артилерійських снарядів, що, за його словами, «дозволило росії зберегти значну артилерійську перевагу над Україною», яка з усіх сил намагається підтримувати лінії постачання.

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У вересні з України надійшли повідомлення про те, що північнокорейські ракети також були випущені по українських військах. З росії також надходили повідомлення про те, що північнокорейська робоча сила може бути імпортована, щоб заповнити прогалини в робочій силі, створені війною в Україні.

Лім Ел-Чул, професор Інституту далекосхідних досліджень у Сеулі, сказав, що після відправки зброї до росії, логічним наступним кроком Кіма було відправити своїх солдатів в Україну.

«Для Північної Кореї дуже важливо навчитися поводитися з різними видами зброї і отримати реальний бойовий досвід», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що у Генштабі підтвердили удар по арсеналу зі снарядами КНДР на брянщині.

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