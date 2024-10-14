З ними надійніше: король Чарльз їде до Австралії у компанії медиків

Королю Чарльзу, який потрапив у заголовки газет у зв’язку зі своїм королівським туром до Австралії, не було дозволено їхати без команди лікарів. Повідомляється, що 75-річний монарх візьме з собою двох лікарів у свою майбутню поїздку до Австралії та Самоа, яка запланована на 18−26 жовтня, пише The News.

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До королівського оточення приєднаються два лікарі хворого на рак короля. Раніше цього тижня стало відомо, що батько Вільяма та Гаррі призупинить лікування раку під час перебування за кордоном, хоча раніше повідомлялося, що він не дуже добре почувається.

Довгоочікувана поїздка, яка знаменує собою перший візит короля Чарльза до країни Співдружності після діагнозу та початку лікування, включатиме «низку змін, щоб запобігти його перенавантаженню». Під час візиту за монархом «будуть пильно спостерігати».

Джерело в палаці стверджувало, що рішення призупинити його лікування від раку, яке буде відновлено, коли він повернеться до Великої Британії, «було ухвалено за порадами лікарів».

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Нагадаємо, що у монарха діагностували рак після процедури лікування доброякісного збільшення простати в січні. Букінгемський палац оголосив, що король почав лікування раку, який йому діагностували під час процедури. У палаці уточнили, що рак монарха не є раком передміхурової залози, хоча не уточнили його тип чи стадію.

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