Введено обмеження через хворобу Чарльза III: король здійснить візит на інший континент

Король і королева Великої Британії відвідають Австралію та Самоа. В рамках австралійської частини поїздки на запрошення уряду країни Чарльз III та Камілла відвідають столицю Канберру, розташовану у спеціально створеній Австралійській столичній території, та Новий Південний Уельс, пише Hello! Однак їхній тур не включатиме зупинку в Новій Зеландії через триваюче лікування Чарльза від раку.

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Хоча раніше сподівалися, що король Чарльз III відвідає острівну країну в південно-західній частині Тихого океану, його лікарі порадили уникати розширеної програми, щоб надати пріоритет його подальшому одужанню, повідомив речник Букінгемського палацу.

У палаці додали: «У тісній консультації з прем'єр-міністрами Австралії та Нової Зеландії, а також з належною увагою до часових і логістичних обмежень, було вирішено обмежити візит тільки Самоа і Австралією. Їх Величності висловлюють найтепліші слова подяки і побажання всім сторонам за їх постійну підтримку і розуміння».

Зрозуміло, що програма подорожі королівського подружжя буде узгоджена з лікарями, і в неї можуть бути внесені будь-які необхідні зміни з огляду на стан здоров'я короля.

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Повний маршрут буде оголошено згодом, але зустріч глав урядів Співдружності, у якій візьме участь монарх, збере делегації з 56 країн Африки, Карибського басейну та Америки, Європи, Азії та Тихоокеанського регіону.

Це буде перший офіційний візит Чарльза і Камілли до Австралії за час правління короля. Востаннє подружжя відвідувало Австралію у 2018 році, коли вони представляли покійну королеву Єлизавету II на Іграх Співдружності.

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У квітні король повернувся до публічних обов'язків, все ще проходячи лікування від невідомої форми раку. За останні кілька місяців у Чарльза був щільний графік виступів, включаючи Trooping the Colour, День підв'язки, Королівський Аскот і державний візит імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако до Букінгемського палацу. Король також привітав нового прем'єр-міністра Великобританії Кейра Стармера, який переміг на загальних виборах на початку цього місяця.

Нагадаємо, з'явився новий портрет короля Чарльза та королеви Камілли з нагоди Дня збройних сил.

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