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Маринований овочевий делікатес: такого ви точно ще не готували

22:27 14 жовтня 2024
Салат з маринованих качанів броколі

А чи знаєте ви, що частини овочів, які прийнято викидати, можуть стати основою делікатесних страв? Наприклад, додайте качан капусти у воду з картоплею, з якої збираєтеся приготувати пюре, і ви побачите, який чудовий смак набуде картопля.

Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом маринованих качанів броколі.

- Це смачно та ароматно, — каже Елла Іванова. — Такого напевно ви не готували і не куштували. А це варто зробити.

Маринований овочевий делікатес

  • 2 качани броколі
  • Половина перчика чилі
  • 2 зубки часнику

Для маринаду

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  • 200 г води
  • 1 столова ложка олії
  • 1−2 чайні ложки цукру
  • Сіль неповна чайна ложка
  • 1−2 чайні ложки оцту

Качан капусти очищаємо і тонко нарізаємо. Готуємо маринад, додавши в закипілу воду цукор, сіль, олію та оцет. Поміщаємо туди нарізані скибочками качани броколі, подрібнені часник і перець чилі. Також можна додати лавровий лист. Дати прокипіти хвилину. Охолодити. Потім помістити у холодильник. За годину вже можна їсти.

Смачного!

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Нагадаємо, рецепт цілих маринованих баклажанів за 10 хвилин без стерилізації.

Фото з альбому Елли Іванової

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