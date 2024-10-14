Маринований овочевий делікатес: такого ви точно ще не готували
А чи знаєте ви, що частини овочів, які прийнято викидати, можуть стати основою делікатесних страв? Наприклад, додайте качан капусти у воду з картоплею, з якої збираєтеся приготувати пюре, і ви побачите, який чудовий смак набуде картопля.
Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом маринованих качанів броколі.
- Це смачно та ароматно, — каже Елла Іванова. — Такого напевно ви не готували і не куштували. А це варто зробити.
Маринований овочевий делікатес
- 2 качани броколі
- Половина перчика чилі
- 2 зубки часнику
Для маринаду
- 200 г води
- 1 столова ложка олії
- 1−2 чайні ложки цукру
- Сіль неповна чайна ложка
- 1−2 чайні ложки оцту
Качан капусти очищаємо і тонко нарізаємо. Готуємо маринад, додавши в закипілу воду цукор, сіль, олію та оцет. Поміщаємо туди нарізані скибочками качани броколі, подрібнені часник і перець чилі. Також можна додати лавровий лист. Дати прокипіти хвилину. Охолодити. Потім помістити у холодильник. За годину вже можна їсти.
Смачного!
Нагадаємо, рецепт цілих маринованих баклажанів за 10 хвилин без стерилізації.
Фото з альбому Елли Іванової35
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