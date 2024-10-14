Маринований овочевий делікатес: такого ви точно ще не готували

А чи знаєте ви, що частини овочів, які прийнято викидати, можуть стати основою делікатесних страв? Наприклад, додайте качан капусти у воду з картоплею, з якої збираєтеся приготувати пюре, і ви побачите, який чудовий смак набуде картопля.

ВІДЕО ДНЯ

Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом маринованих качанів броколі.

- Це смачно та ароматно, — каже Елла Іванова. — Такого напевно ви не готували і не куштували. А це варто зробити.

Маринований овочевий делікатес 2 качани броколі

Половина перчика чилі

2 зубки часнику Для маринаду РЕКЛАМА 200 г води

1 столова ложка олії

1−2 чайні ложки цукру

Сіль неповна чайна ложка

1−2 чайні ложки оцту

Качан капусти очищаємо і тонко нарізаємо. Готуємо маринад, додавши в закипілу воду цукор, сіль, олію та оцет. Поміщаємо туди нарізані скибочками качани броколі, подрібнені часник і перець чилі. Також можна додати лавровий лист. Дати прокипіти хвилину. Охолодити. Потім помістити у холодильник. За годину вже можна їсти.

Смачного!

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Нагадаємо, рецепт цілих маринованих баклажанів за 10 хвилин без стерилізації.

Фото з альбому Елли Іванової

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