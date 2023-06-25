Купуючи пучок найсвіжішої редиски, багато хто поспішає позбутися листя. Те саме стосується бадилля молодого буряка і моркви. Але, виявляється, всі ці «відходи» можна використовувати для приготування смачних страв. Особливо, якщо ви вирощуєте овочі самі, і вони у вас прямо з грядки.

Тренд безвідходної кулінарії називається від «вершка до корінця» і широко використовується в ресторанах. Тренд-аналітики навіть прогнозують, що в майбутньому найпопулярнішими куховарськими книжками будуть книжки з рецептами страв, приготованих із частин овочів і фруктів, які більшість викидають. І цей час уже не за горами.

Секретами приготування смаколиків із частин рослин, які зазвичай недооцінюються, з «ФАКТАМИ» поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

Елла Іванова: "Готуючи їжу, намагаюся мінімізувати відходи з овочів"

«Молоде бурякове бадилля ідеальне для приготування чіпсів»

- Бадилля буряка, моркви і редиски роблять смачними і корисними багато страв, — каже Елла Іванова. — Запас вітамінів у ньому не менш багатий, ніж у самих коренеплодах.

Наприклад, із бадилля редиски з легким пряним смаком можна приготувати чудовий соус. Його потрібно добре промити, з'єднати з часником, волоськими або кедровими горіхами, лимонним соком, оливковою олією і пармезаном. Посолити і все це збити в блендері. Виходить свого роду «песто» з бадилля редиски. Неймовірний колір і аромат!

— Як можна використовувати цей соус?

- І як заправку для салатів, і для м'ясних страв, і як намазку на хліб.

— Який смак у бадилля буряка та моркви? І що з нього можна приготувати?

Чіпси з бадилля буряка незвичайні та смачні, а приготувати їх легко в домашніх умовах

— Бурякове бадилля дуже ніжне на смак. У ньому ноти молодого буряка. Бадилля моркви трохи гіркувате. Молоде бурякове бадилля ідеальне для приготування чіпсів. Це нескладний рецепт.

Знадобиться бадилля, олія та сіль. Бадилля потрібно добре промити і просушити на паперовому рушнику. Потім викласти на аркуш пергаменту, присмачити олією, посолити. Запекти протягом 15 хвилин за температури 130 градусів (режим «з обдувом»).

Щодо бадилля морквини, яке щойно з грядки, то його використовую, наприклад, для приготування смузі, у складі якого також банан, полуниця та листя салату.

Бадилля моркви, яке щойно з грядки, можна додавати до смузі

— Якось мішленівський шеф-кухар розповідав мені, що дуже смачним виходить пюре з картоплі, яку було зварено разом із кочаном капусти. Кочан капусти, зрозуміло, потім витягується. Залишається тільки приголомшливий смак.

— Це цікава ідея. Я використовую у стравах стебло і цвітної капусти, і броколі. Дуже смачно їх додавати в бульйони.

- Поділіться рецептом?

— Із задоволенням! До речі, це дуже економний рецепт — практично безкоштовний. Готуючи їжу, намагаюся мінімізувати відходи з овочів.