«Із бадилля редиски, буряка та моркви можна приготувати чимало смачних страв», — кулінарка Елла Іванова
Купуючи пучок найсвіжішої редиски, багато хто поспішає позбутися листя. Те саме стосується бадилля молодого буряка і моркви. Але, виявляється, всі ці «відходи» можна використовувати для приготування смачних страв. Особливо, якщо ви вирощуєте овочі самі, і вони у вас прямо з грядки.
Тренд безвідходної кулінарії називається від «вершка до корінця» і широко використовується в ресторанах. Тренд-аналітики навіть прогнозують, що в майбутньому найпопулярнішими куховарськими книжками будуть книжки з рецептами страв, приготованих із частин овочів і фруктів, які більшість викидають. І цей час уже не за горами.
Секретами приготування смаколиків із частин рослин, які зазвичай недооцінюються, з «ФАКТАМИ» поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
«Молоде бурякове бадилля ідеальне для приготування чіпсів»
- Бадилля буряка, моркви і редиски роблять смачними і корисними багато страв, — каже Елла Іванова. — Запас вітамінів у ньому не менш багатий, ніж у самих коренеплодах.
Наприклад, із бадилля редиски з легким пряним смаком можна приготувати чудовий соус. Його потрібно добре промити, з'єднати з часником, волоськими або кедровими горіхами, лимонним соком, оливковою олією і пармезаном. Посолити і все це збити в блендері. Виходить свого роду «песто» з бадилля редиски. Неймовірний колір і аромат!
— Як можна використовувати цей соус?
- І як заправку для салатів, і для м'ясних страв, і як намазку на хліб.
— Який смак у бадилля буряка та моркви? І що з нього можна приготувати?
— Бурякове бадилля дуже ніжне на смак. У ньому ноти молодого буряка. Бадилля моркви трохи гіркувате. Молоде бурякове бадилля ідеальне для приготування чіпсів. Це нескладний рецепт.
Знадобиться бадилля, олія та сіль. Бадилля потрібно добре промити і просушити на паперовому рушнику. Потім викласти на аркуш пергаменту, присмачити олією, посолити. Запекти протягом 15 хвилин за температури 130 градусів (режим «з обдувом»).
Щодо бадилля морквини, яке щойно з грядки, то його використовую, наприклад, для приготування смузі, у складі якого також банан, полуниця та листя салату.
— Якось мішленівський шеф-кухар розповідав мені, що дуже смачним виходить пюре з картоплі, яку було зварено разом із кочаном капусти. Кочан капусти, зрозуміло, потім витягується. Залишається тільки приголомшливий смак.
— Це цікава ідея. Я використовую у стравах стебло і цвітної капусти, і броколі. Дуже смачно їх додавати в бульйони.
- Поділіться рецептом?
— Із задоволенням! До речі, це дуже економний рецепт — практично безкоштовний. Готуючи їжу, намагаюся мінімізувати відходи з овочів.
Овочевий бульйон «Літня фантазія»
Беремо те, що в нас залишилося від приготування страв. Зелена частина порею, шкірка кольрабі, старі кабачки, маленька морквина, серединка перцю, качани капусти — все це стане нам у пригоді. Добре промиваємо, подрібнюємо, заливаємо холодною водою. Доводимо до кипіння. Додаємо сіль, перець духмяний, лавровий лист. Варимо на маленькому вогні хвилин сорок.
«Роблю ароматну сіль із травами. Завжди використовую ту частину зелені, яка зазвичай не йде в салати»
— Читала, що шкірку помідорів можна перемелювати на порошок. Така приправа надає багатьом стравам смаку стиглих літніх томатів. Кілька років тому на Буковині я купувала пудру із сушених білих грибів, якою можна доповнювати пасту, пюре, каші.
- Я ж роблю ароматну сіль із травами. Завжди використовую ту частину зелені, яка зазвичай не йде в салати. Наприклад, можна приготувати сіль із базиліком. З червоним і зеленим я готую окремо, щоб зберегти особливі ноти в ароматі, притаманні кожному виду.
Базилікова сіль
- Базилік
- Сіль
- Часник
Усі інгредієнти беруться в довільній кількості. Базилік промиваємо та просушуємо. Часник нарізаємо.
З'єднуємо часник, сіль, базилік. Подрібнюємо за допомогою блендера.
Викладаємо на пергамент, духовку нагріваємо до 110 градусів. Сушимо 15 хвилин і вимикаємо духовку. Тримаємо в духовці до повного охолодження.
Перекладаємо в баночки.
- А що можна приготувати з тих частин фруктів, які зазвичай не їмо?
- Нещодавно я зробила фруктові дріжджі для хліба з відходів плодів. Зі шкірки цитрусових можна робити цукати. З лимонних скоринок виходить чудовий напій «лімончелло». Фантазуйте, експериментуйте — і ви відкриєте в гастрономії для себе чимало нового.
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Фото з альбому Елли Іванової27