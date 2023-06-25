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«Із бадилля редиски, буряка та моркви можна приготувати чимало смачних страв», — кулінарка Елла Іванова

22:36 28 червня 2023
Соус з бадилля

Купуючи пучок найсвіжішої редиски, багато хто поспішає позбутися листя. Те саме стосується бадилля молодого буряка і моркви. Але, виявляється, всі ці «відходи» можна використовувати для приготування смачних страв. Особливо, якщо ви вирощуєте овочі самі, і вони у вас прямо з грядки.

Тренд безвідходної кулінарії називається від «вершка до корінця» і широко використовується в ресторанах. Тренд-аналітики навіть прогнозують, що в майбутньому найпопулярнішими куховарськими книжками будуть книжки з рецептами страв, приготованих із частин овочів і фруктів, які більшість викидають. І цей час уже не за горами.

Секретами приготування смаколиків із частин рослин, які зазвичай недооцінюються, з «ФАКТАМИ» поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

Елла Іванова: "Готуючи їжу, намагаюся мінімізувати відходи з овочів"

«Молоде бурякове бадилля ідеальне для приготування чіпсів»

- Бадилля буряка, моркви і редиски роблять смачними і корисними багато страв, — каже Елла Іванова. — Запас вітамінів у ньому не менш багатий, ніж у самих коренеплодах.

Наприклад, із бадилля редиски з легким пряним смаком можна приготувати чудовий соус. Його потрібно добре промити, з'єднати з часником, волоськими або кедровими горіхами, лимонним соком, оливковою олією і пармезаном. Посолити і все це збити в блендері. Виходить свого роду «песто» з бадилля редиски. Неймовірний колір і аромат!

— Як можна використовувати цей соус?

- І як заправку для салатів, і для м'ясних страв, і як намазку на хліб.

— Який смак у бадилля буряка та моркви? І що з нього можна приготувати?

Чіпси з бадилля буряка незвичайні та смачні, а приготувати їх легко в домашніх умовах

— Бурякове бадилля дуже ніжне на смак. У ньому ноти молодого буряка. Бадилля моркви трохи гіркувате. Молоде бурякове бадилля ідеальне для приготування чіпсів. Це нескладний рецепт.

Знадобиться бадилля, олія та сіль. Бадилля потрібно добре промити і просушити на паперовому рушнику. Потім викласти на аркуш пергаменту, присмачити олією, посолити. Запекти протягом 15 хвилин за температури 130 градусів (режим «з обдувом»).

Щодо бадилля морквини, яке щойно з грядки, то його використовую, наприклад, для приготування смузі, у складі якого також банан, полуниця та листя салату.

Бадилля моркви, яке щойно з грядки, можна додавати до смузі

— Якось мішленівський шеф-кухар розповідав мені, що дуже смачним виходить пюре з картоплі, яку було зварено разом із кочаном капусти. Кочан капусти, зрозуміло, потім витягується. Залишається тільки приголомшливий смак.

— Це цікава ідея. Я використовую у стравах стебло і цвітної капусти, і броколі. Дуже смачно їх додавати в бульйони.

- Поділіться рецептом?

— Із задоволенням! До речі, це дуже економний рецепт — практично безкоштовний. Готуючи їжу, намагаюся мінімізувати відходи з овочів.

Овочевий бульйон «Літня фантазія»

Беремо те, що в нас залишилося від приготування страв. Зелена частина порею, шкірка кольрабі, старі кабачки, маленька морквина, серединка перцю, качани капусти — все це стане нам у пригоді. Добре промиваємо, подрібнюємо, заливаємо холодною водою. Доводимо до кипіння. Додаємо сіль, перець духмяний, лавровий лист. Варимо на маленькому вогні хвилин сорок.

Овочевий бульйон за рецептом Елли Іванової - справжня смакота

«Роблю ароматну сіль із травами. Завжди використовую ту частину зелені, яка зазвичай не йде в салати»

— Читала, що шкірку помідорів можна перемелювати на порошок. Така приправа надає багатьом стравам смаку стиглих літніх томатів. Кілька років тому на Буковині я купувала пудру із сушених білих грибів, якою можна доповнювати пасту, пюре, каші.

- Я ж роблю ароматну сіль із травами. Завжди використовую ту частину зелені, яка зазвичай не йде в салати. Наприклад, можна приготувати сіль із базиліком. З червоним і зеленим я готую окремо, щоб зберегти особливі ноти в ароматі, притаманні кожному виду.

Базилікова сіль стане прекрасним доповненням для салатів та інших страв

Базилікова сіль

  • Базилік
  • Сіль
  • Часник

Усі інгредієнти беруться в довільній кількості. Базилік промиваємо та просушуємо. Часник нарізаємо.

З'єднуємо часник, сіль, базилік. Подрібнюємо за допомогою блендера.

Викладаємо на пергамент, духовку нагріваємо до 110 градусів. Сушимо 15 хвилин і вимикаємо духовку. Тримаємо в духовці до повного охолодження.

Перекладаємо в баночки.

- А що можна приготувати з тих частин фруктів, які зазвичай не їмо?

- Нещодавно я зробила фруктові дріжджі для хліба з відходів плодів. Зі шкірки цитрусових можна робити цукати. З лимонних скоринок виходить чудовий напій «лімончелло». Фантазуйте, експериментуйте — і ви відкриєте в гастрономії для себе чимало нового.

Раніше «ФАКТИ» писали про нові тренди в стилі життя-2023 від тренд-редакторки Ольги Сметанської.

Фото з альбому Елли Іванової

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