У Польщі посилюють правила дорожнього руху: що важливо знати українським водіям

У Польщі, де минулого місяця набули чинності нові правила, які полегшують процедуру відновлення водійських прав після закінчення терміну покарання автомобіліста, що проштрафився, за одне з порушень ПДД можуть позбавляти прав назавжди.

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Як пише видання inpoland.net.pl, це стосується водіїв, які керуватимуть автомобілем попри вилучення у них водійських прав. За чинними нормами, перша зупинка водія, який керує автівкою без прав, призведе до продовження терміну вилучення прав до 6 місяців, а права вилучать назавжди вже наступного разу.

За словами міністра інфраструктури Даріуша Клімчака, наразі загалом триває робота над посиленням правил дорожнього руху. Так, розглядають можливість тимчасово позбавляти водійських прав автовласників, які перевищили швидкість на 50 км/год на односмугових дорогах із двостороннім рухом поза населеними пунктами. Ще однією зміною може стати неможливість анулювати штрафні бали за найсерйозніші порушення.

Плануються зміни, які стосуються й водіїв-новачків. За словами міністра, у перші два роки після отримання водійського посвідчення ставлення до кермувальників у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння буде категоричним. Міністр вважає, що це має каратися «абсолютним позбавленням волі».

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Наразі фахівці працюють над запровадженням у польську правову систему нового виду злочину — вбивства на дорозі. Даріуш Клімчак пояснив, що водій, який сяде за кермо в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння і спричинить смерть іншого учасника дорожнього руху, буде вважатися вбивцею.

Нагадаємо, що запрацювали зміни законодавства, що стосуються українських автовласників, і у Німеччині. Там у вересні закінчився пільговий період — біженцям-автомобілістам потрібно перереєструвати свої автомобілі на німецькі номери. Це стосується громадян України, які перебувають у ФРН понад рік. Перший ріку після перетину кордону українці не зобов'язані реєструвати авто в Німеччині.

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Фото Pixabay

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