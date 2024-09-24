Наскільки дорожче стало жити в Україні: Держстат оприлюднив інфляцію з початку року

Майже на 5% дорожче стало жити в Україні з початку 2024 року. Саме таку інфляцію за підсумками 8 місяців поточного року порахували в Державній службі статистики, і левова частка цього зростання припала на подорожчання комунальних послуг.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас за даними Держстату, найбільше ціни в Україні зростали поки що в червні. Як стверджує офіційна статистика, якщо за підсумками травня інфляція в Україні становила 2% порівняно із січнем, то за підсумками червня було зафіксовано зростання до 4,3%.

Найбільше з початку року подорожчали комунальні послуги та ціни на енергію — в середньому на 18,1%, а рекордсменом у цій категорії стала електроенергія — 63,6%. Такий стрибок дало подорожчання з 1 червня 1 кВт/год в Україні з 2,64 до 4,32 грн за 1 кіловат.

На другому місці зростання цін на залізничний транспорт — 14,5%, а «бронза» у цін на фрукти, які з початку року подорожчали на 13,8%. Також помітно подорожчали вершкове масло — на 9,2% і ліки — на 8,7%.

РЕКЛАМА

Однак ціни в Україні не тільки зростають, а й падають, щоправда здебільшого це стосується сезонних товарів, які в умовах літа швидко псуються.

Так, порівняно із січнем яйця подешевшали в серпні до 56%, але пік падіння цін на них становив липень, коли вони коштували вдвічі дешевше ніж на початку року. Значно менше, але теж помітно, на 10%, впала ціна на інший швидкопсувний в умовах спеки продукт — сало. Водночас ціна м'яса та м'ясопродуктів упала лише на 0,5%, а риба та морепродукти навіть додали — 6,5%.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», не виключено, що внаслідок повернення огляду внутрішньобудинкових газових мереж і газового обладнання можуть підняти тариф на природний газ. Наразі ціна газу залежить від постачальника, найбільший з яких — НАК «Нафтогаз», продає його по 7,96 грн за кубометр.

РЕКЛАМА

139

Читайте нас у Facebook