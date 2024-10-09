Дешевих продуктів не буде, а картопля може стати «золотою»: як вплине на це зростання податків

Зростання податків, яке пропонують народні депутати України, може серйозно вдарити по цінах на продукти в Україні. Через можливе зростання військового збору з нинішніх 1,5 до 5% в Україні можуть серйозно подорожчати продукти, причому під інфляцію можуть потрапити як дорогі, так і дешеві товари.

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Так, як вважає економічний експерт Андрій Новак, одночасне зростання тарифів на електроенергію для бізнесу, цін на паливо і податків викличе зростання собівартості виробництва продуктів, і вони подорожчають. Особливо сильно це буде помітно на прикладі м'яса — свинина може додати до ціни до 10−12%, про що «ФАКТИ» вже попереджали, а ось зростання цін на курятину буде мінімальним.

На думку ж члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, висловлену «ФАКТАМ», найбільше зростання цін відбудеться в сегменті дешевих продуктів, оскільки доходи українців впадуть.

- Зі збільшенням військового збору на 3,5% і заморожуванням мінімальної зарплати у 2025-му році на рівні 8000 гривень, реальні доходи українців впадуть. У результаті багато хто перейде на дешевші товари — овочі та хліб, а зі зростанням попиту на них зростуть і ціни. Особливо помітно це стане з картоплею, ціни на яку, як порівняти з літом, уже зросли майже вдвічі, та ще й на тлі її поганого врожаю, — прогнозує співрозмовник «ФАКТІВ».

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Справді, за даними порталу Мінфіну ціна картоплі з 15,8 грн у липні зросла майже до 27 гривень у жовтні.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у ціні сильно зростуть хліб і борошняні вироби, а загалом з початку 2024 року в Україні стало дорожче жити приблизно на 5%.

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