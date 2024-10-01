Незабаром подорожчає продукт, якого українцям не вистачає: про що йдеться

Хоча у Міністерстві агрополітики запевняють українців, що передумов для зростання цін немає, свинина в Україні найближчим часом почне дорожчати. При цьому зростання торкнеться як цін на живу вагу, так і в супермаркетах та на ринках.

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Такий прогноз дають аналітики Асоціації «Свиноводи України», які зазначають зростання закупівельних цін на живих свиней. Так, в останній тиждень вересня середня ціна за 1 кг живої ваги становила від 61 до 63 гривень, що на 3−5 гривень більше, ніж на тиждень раніше.

Аналітики Асоціації «Свиноводи України» пояснюють стрибок цін зростанням попиту на кондиційну свинину, через що на ринку спостерігається певний дефіцит, що і веде до зростання цін.

«Це підтверджують відгуки і виробників свинини, які все частіше наголошують на зацікавленості у співпраці з боку колишніх чи нових контрагентів, а також запити на додаткові обсяги. Тому оператори ринку живця поки не бачать передумов для зниження цін, а навпаки щонайменше зміцнення на досягнутому рівні або їх підвищення до 65 грн/кг», — прогнозують аналітики Асоціації «Свиноводи України».

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Тим самим варто очікувати і зростання цін на свинину і в роздріб, насамперед на найкращі частини туші, ціна на які у другій половині вересня коливалася від 170 до 229 гривень за кілограм.

Раніше експерт дав невтішний прогноз щодо ціни на хліб.

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Крім того, Держстат підрахував, що в Україні з початку 2024 року майже на 5% стало дорожче жити. Левова частка цього зростання припала на подорожчання комунальних послуг.

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