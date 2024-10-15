Одна людина загинула і 16 постраждали: що відомо про наслідки удару ворога по Миколаєву

В ніч на 15 жовтня російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок атаки виникли пожежі, у місті є пошкоджені будинки.

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Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Через ракетну атаку ворога загинула жінка. Також відомо про 16 постраждалих, вони отримали травми різного ступеня важкості. Їм надається необхідна допомога.

Внаслідок ракетного удару в одному з жилих районів Миколаєва пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Через обстріл виникли пожежі, що вже ліквідували.

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Ліквідація пожежі

Одна пожежа охопила територію площею 400 квадратних метрів, інша була меншого масштабу — 30 квадратних метрів.

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Масштабна пожежа після обстрілу

Крім того, в іншому районі спалахнули ресторанний комплекс й торгівельні павільйони.

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Згодом в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що на ранок вівторка, 15 жовтня, всі пожежі у Миколаєві загасили, і правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, що в ніч на вівторок, 15 жовтня, росіяни запустили по Україні ударні дрони. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано пуски 17 «Шахедів». Сили ППО збили 12 дронів, ще чотири безпілотники локаційно втрачені. Станом на ранок у повітрі залишався один «Шахед». Крім того, окупанти випустили дві керовані авіаційні ракети Х-59 по Чернігівській та Сумській областях, та зенітні ракети С-300 по Миколаєву.

Фото ДСНС Миколаївщини

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