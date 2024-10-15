Готуються: Польща почала відпрацьовувати сценарій можливого вторгнення білорусі та рф

На полігоні в Ожиші прем'єр-міністр Дональд Туск і віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, який не виключив можливість війни з росією, візьмуть участь у випробуванні елементів будівництва «Щита Схід». У комюніке зазначається, що прем'єр-міністр і віце-прем'єр проведуть брифінг з командним складом Війська Польського, а потім спостерігатимуть за динамічною демонстрацією ефектів «Щита Схід». Нагадаємо, раніше у Польщі говорили про можливу відправку польських військ до України.

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Програма включає підготовку до оборони прикордонних районів шляхом посилення так званих «можливостей протидії доступу», в тому числі будівництво системи виявлення, попередження і стеження на основі мережі базових станцій, передових оперативних баз, мережі бункерів/сховищ для ракетних систем і розвиток інфраструктури для систем протидії безпілотникам, пише TVP-Info. Для забезпечення мобільності військ програма передбачає, наприклад, збір мостових конструкцій на водних перешкодах, підготовку опорних пунктів з під'їзними шляхами, підготовку автомобільних переправ шляхом укріплення берегів і посилення під'їзних шляхів, пристосування несучої здатності окремих інженерних споруд до ваги техніки.

Військовослужбовці відпрацюють такі елементи, як виявлення противника, зайняття району оборони, вихід зі спостережного пункту, імітація артилерійського обстрілу противника, перетин польського кордону, спроба подолання протитанкового рову та загородження з бетонних їжаків солдатами противника, встановлення вогневого контакту, спроба обходу загородження та евакуації пошкодженої техніки, вогнева підтримка.

Постанову про створення «Національної програми стримування і оборони — Щит Схід», на реалізацію якої у 2024−28 роках передбачено 10 мільярдів злотих, Рада міністрів ухвалила 10 червня на виїзному засіданні в Білостоці. Згідно з комюніке Канцелярії прем'єр-міністра, «уряд має намір створити комплексну оборонну інфраструктуру на східному фланзі НАТО для протидії загрозам з боку білорусі та росії».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що участь військових з КНДР у війні на боці росії є кроком до світової війни.

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