Крок до світової війни: військовий про бійців із КНДР на боці рф

Війна в Україні може перерости у світову через те, що кілька тисяч солдатів із Північної Кореї проходять підготовку в росії для того, аби потім бути перекинутими на фронт. Так вважає екскомандир взводу батальйону «Айдар» Євген Дикий. На його думку, Північна Корея фактично вступила у війну на боці росії, але поки що її участь у війні проти України є обмеженою.

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«Поки що найбільший вплив на перебіг війни мають постачання рф артилерійських снарядів із Північної Кореї. На сьогодні поставлено вже не менш ніж 3 млн північнокорейських снарядів. Якби не вони, зараз картина бою була б зовсім іншою, вони дозволяють росії досі зберігати вогневу перевагу в артилерії. Зараз це приблизно в п’ять разів більше за кількістю снарядів порівняно з Україною, — сказав Дикий. — Російські артилеристи ці снаряди розбирали й просто були шоковані. У межах одного ящика не було двох однакових снарядів, у кожного було якесь своє відхилення від технології. Така ж ситуація виявилася і з балістичними ракетами, які Північна Корея почала постачати рф».

Якщо на українській землі з’являться північнокорейські підрозділи, то це взагалі змінює формат цієї війни, додає Дикий.

«Вона стає не війною між двома країнами, а конфліктом, до якого безпосередньо залучені треті країни. Тобто війна з європейської стає як мінімум євразійською. Пряма участь армії КНДР — це буде величезний крок взагалі до переростання цієї війни у світову», — констатував Євген Дикий.

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Раніше повідомлялося, що, на думку міністра оборони Південної Кореї Кім Йонг Хена, рф та КНДР домовились про військовий союз.

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