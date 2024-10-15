Без жодних докорів сумління: у Німеччині заявили, що путін хоче створити новий світовий порядок

Президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль бачить пряму військову загрозу з боку росії. Недарма у ФРН ще на початку літа закликали якнайшвидше мобілізувати 900 тисяч резервістів.

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«Найпізніше до кінця цього десятиліття російські збройні сили можуть бути готовими здійснити напад на НАТО, — заявив Каль на слуханнях парламентської контрольної комісії Бундестагу, пише n-tv.de. - кремль розглядає ФРН як супротивника. Маю на увазі той факт, що Німеччина є другою країною, яка найбільше підтримала Україну після вторгнення росії. Ми перебуваємо в прямому конфлікті з росією. Президент путін стурбований не лише Україною, але й створенням нового світового порядку».

Російські спецслужби дедалі більше використовують всі свої ресурси, «і без жодних докорів сумління», додав він.

«Подальша ескалація ситуації можлива», — попереджає Бруно Каль. — Тому політики повинні надати німецьким службам безпеки засоби та повноваження, щоб відвернути цю небезпеку".

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» відомий дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко сказав: «Нарешті наші європейські партнери зрозуміли, що цей звір поряд».

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