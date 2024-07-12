40.69 / 41.20 44.21 / 44.90
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Щоб захищатися на відстані: в Німеччині вживають запобіжних заходів як за часів холодної війни

13:42 14 липня 2024
Борис Пісторіус

Американські ракети дальнього радіусу дії та крилаті ракети будуть розміщені в Німеччині з 2026 року. Мета — стримування росії. Для міністра оборони Бориса Пісторіуса це рішення є вираженням повороту, якому слідує федеральний канцлер Олаф Шольц і який Німеччина повинна прийняти, пише ZDF.

«Ця зброя слугує для стримування, не більше і не менше, — каже Пісторіус про американську зброю, яка незабаром буде розміщена в Німеччині. — Якщо на Німеччину нападуть, то в майбутньому можна буде захищатися на певній відстані. Це суто запобіжний захід, як за часів холодної війни».

Пісторіус додав і про потенціал стримування НАТО: «Ми майже не маємо його в Європі, Німеччина не має його взагалі. росія, з іншого боку, має системи зброї стримування, наприклад, у Калінінграді, які можуть досягти Німеччини та інших європейських держав», — підкреслює міністр оборони. «Тому зараз мова йде про те, щоб закрити цю прогалину з нашого боку, щоб стримувати саме в цьому сегменті. Мова йде про стримування і ні про що інше», — додав він.

Міністр говорить про «нову ситуацію загрози».

РЕКЛАМА

«Президент путін показав, що він хоче і може зробити. Оскільки ми не маємо достатніх систем у цій сфері, американці тимчасово розгортають ці системи, поки ми не розробимо свої власні разом з нашими європейськими партнерами. Мета полягає в тому, щоб протистояти загрозі, яку становить путін, за допомогою чіткої здатності до стримування і оборонної готовності».

Раніше повідомлялося, що для ескалації конфлікту із Заходом російські агенти готують диверсії в Європі.

РЕКЛАМА

45

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Собака, який спить

Як швидко охолодити кімнату перед сном, якщо відключили світло

видобуток газу

У Полтавській ОВА не знають, чому партнери «Газпрому» ведуть роботу з пошуку газу під Полтавою (документ)

Мольфар Макс Гордєєв

Овнам — Паж жезлів, Ракам — Колісниця, а Дівам — Ієрофант: Таро-прогноз на тиждень 15.07 — 21.07 від мольфара Макса Гордєєва

Ангеліна Мірошниченко

«Колосально відстає»: Тімур Мірошниченко зізнався у проблемах з прийомною донькою

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту