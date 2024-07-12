Щоб захищатися на відстані: в Німеччині вживають запобіжних заходів як за часів холодної війни

Американські ракети дальнього радіусу дії та крилаті ракети будуть розміщені в Німеччині з 2026 року. Мета — стримування росії. Для міністра оборони Бориса Пісторіуса це рішення є вираженням повороту, якому слідує федеральний канцлер Олаф Шольц і який Німеччина повинна прийняти, пише ZDF.

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«Ця зброя слугує для стримування, не більше і не менше, — каже Пісторіус про американську зброю, яка незабаром буде розміщена в Німеччині. — Якщо на Німеччину нападуть, то в майбутньому можна буде захищатися на певній відстані. Це суто запобіжний захід, як за часів холодної війни».

Пісторіус додав і про потенціал стримування НАТО: «Ми майже не маємо його в Європі, Німеччина не має його взагалі. росія, з іншого боку, має системи зброї стримування, наприклад, у Калінінграді, які можуть досягти Німеччини та інших європейських держав», — підкреслює міністр оборони. «Тому зараз мова йде про те, щоб закрити цю прогалину з нашого боку, щоб стримувати саме в цьому сегменті. Мова йде про стримування і ні про що інше», — додав він.

Міністр говорить про «нову ситуацію загрози».

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«Президент путін показав, що він хоче і може зробити. Оскільки ми не маємо достатніх систем у цій сфері, американці тимчасово розгортають ці системи, поки ми не розробимо свої власні разом з нашими європейськими партнерами. Мета полягає в тому, щоб протистояти загрозі, яку становить путін, за допомогою чіткої здатності до стримування і оборонної готовності».

Раніше повідомлялося, що для ескалації конфлікту із Заходом російські агенти готують диверсії в Європі.

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