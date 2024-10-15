У цьому весь секрет: популярний співак розкрив свою дієту (фото)

Популярний співак Melovin, який нещодавно спровокував мережу, зізнався, що допомогло йому схуднути та якої дієти він дотримується. На своїй сторінці у соціальній мережі артист відверто розказав, що їсть та як піклується про своє психічне здоровʼя.

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«Я харчуюся продуктами з низьким глікемічним індексом, — написав Melovin. — Контролюю цукор у крові. У цьому весь секрет. Ніяких „маркетингових дієт“ і успішного успіху».

Артист також розказав, що ніколи за свою творчу історію не вкладав гроші у розкрутку. Ба більше, співак порадив ніколи цього не робити молодим артистам.

«У мене ніколи не було продюсера, — розказав артист. — Ніяка людина не вклала в мене ні копійки, ні центу. Все, що я заробляв, вкладав сам. Тому не шукайте того „ліжка“ у шоубізнес. Створюйте все самі, будьте незалежними артистами. Ніколи не платіть будь-які гроші за ротації, бо тоді будете платити до кінця свого життя».

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Нагадаємо, раніше Melovin зізнався, що має серйозну проблему зі здоровʼям.

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