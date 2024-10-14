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У США заявили, що фінансування Україні може зупинитись: оприлюднені причини

10:19 14 жовтня 2024
Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон, який раніше вже зупиняв допомогу США Україні, заявив, що на виборах переможе Дональд Трамп й «покладе край» війні в Україні. Відповідне схвалення подальшої допомоги їй не буде потрібне, пише Punchbowl News.

«Я не маю наміру у подальшому фінансувати Україну, і я сподіваюся, що в цьому немає необхідності. Якщо президент Трамп переможе, я вірю, що він дійсно зможе покласти край цьому „конфлікту“. Я справді вірю. Я думаю, що він зателефонує президенту путіну і скаже йому, що цього достатньо. І я думаю, що всі в усьому світі втомилися від цього, і вони хочуть, щоб це було вирішено. Тож якими б не були умови, я не впевнений, але якщо Камала Гарріс стане президенткою, я не думаю, що війна закінчиться, і це відчайдушний і небезпечний сценарій».

Додамо, що Майк Джонсон тривалий час гальмував ухвалення пакета допомоги Україні та союзникам США на загальну суму 61 мільярд доларів. Зрештою він запропонував свій подібний законопроєкт, схвалений у квітні.

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