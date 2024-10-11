«Можна пишатися»: Богдан Бенюк не стримав почуттів

Відомі українські актори Богдан Бенюк, Ольга Сумська та Віктор Жданов зіграли головні ролі у новій картині «Хазяїн 2. На своїй землі». На премʼєрний показ в одному з кінозалів столиці завітали зіркові гості, серед яких і третій президент України Віктор Ющенко. Сценарій картини написала Валентина Руденко, відома за серіалами «Мама» та «Ботоферма». Фільм «Хазяїн 2» створювався за мотивами однойменної соціальної комедії класика української літератури Івана Карпенка-Карого. Перша частина «Хазяїна» вийшла ще до початку повномасштабного вторгнення.

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Віктор Ющенко на прем'єрі картини

Подивитися премʼєру картини прийшов Богдан Бенюк зі своєю родиною. Не було лише його дружини, яка, за словами актора, захворіла.

— До мене прийшов той глядач, який мені критично і відверто може все сказати, — розказав Богдан Бенюк. — Син, донька, онуки. Дружина не змогла — вона захворіла.

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У фільмі Бенюк зіграв головну роль — Терентія Пузиря, який за сценарієм опиняється в окупації та стикається з найважчим випробуванням у своєму житті.

— Мій персонаж, який набрав величезну кількість грошей, витратив їх на те, аби викупити людей, і це великий вчинок, — розказав Бенюк. - А те, що він зробив потім… можна тільки пишатися такими людьми.

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